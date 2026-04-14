Por que os ornitorrincos são biofluorescentes?
Já estranho por natureza, esse animal tem uma característica ainda mais curiosa: ele brilha sob luz ultravioleta.
Ornitorrincos sempre foram uma das espécies mais estranhas do mundo: para começo de conversa, são mamíferos que botam ovos, uma característica bastante rara. Possuem bicos achatados, que usam para detectar presas debaixo d’água, membros unidos por membranas (adaptados para nadar) e esporões venenosos nos machos, usados para defesa. Parece um grande combo de aleatoriedades.
Em 2020, uma nova estranheza se somou às outras: um estudo da Northland College descobriu que os ornitorrincos são biofluorescentes, ou seja, emitem uma luz azulada que só é visível sob luz ultravioleta (UV).
A biofluorescência ocorre quando moléculas específicas de um organismo — chamadas fluoróforos — absorvem luz de menor comprimento de onda (como luz azul, violeta ou ultravioleta) e reemitem essa energia como luz de maior comprimento de onda, geralmente na faixa visível do espectro para os humanos, como verde, amarelo ou vermelho.
Trata-se de uma característica comum em peixes, anfíbios, aves e répteis, porém bastante rara em mamíferos. Esse estudo trouxe a primeira evidência de biofluorescência em mamíferos ovíparos, também conhecidos como monotremados. Antes dessa descoberta, a biofluorescência era conhecida em apenas dois bichos dessa classe: os esquilos-voadores, que são mamíferos placentários, e os gambás, que são marsupiais.
Agora, o porquê de os ornitorrincos brilharem ainda permanece um mistério. Os cientistas perceberam que tanto as fêmeas como os machos apresentam a característica, portanto acreditam que não se trata de um traço relacionado à reprodução. Esses animais também usam pouco a visão, o que enfraquece a possibilidade de que seja um meio de identificar uns aos outros.
Os pesquisadores especulam que, assim como acontece em alguns crustáceos, a biofluorescência possa ser uma forma de reduzir a visibilidade dos ornitorrincos para predadores que enxergam a luz ultravioleta, facilitando a camuflagem. Muitos animais, incluindo a maioria das aves, conseguem enxergar em luz ultravioleta. Os predadores naturais do ornitorrinco incluem peixes grandes como o bacalhau-de-murray, aves de rapina e dingos (cães selvagens da Austrália).
“Se houver alguma função ecológica, provavelmente está relacionada às interações entre ornitorrincos e outras espécies. No entanto, existe a possibilidade de que essa característica tenha pouca ou nenhuma função ecológica. Somente pesquisas adicionais poderão dizer”, afirmou Erik Olson, um dos autores do estudo.