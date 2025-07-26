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Ciência

Por que os pinguins não vivem nem visitam o Hemisfério Norte?

Conheça os motivos que fazem com que pinguins só vivam no Hemisfério Sul, mesmo sendo excelentes nadadores

Por Amanda Mourão Santos 26 jul 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h24
Fotografia de uma colônia de pinguins.
 (Danielle Barnes/Unsplash)
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Por que os pinguins não vivem nem visitam o Hemisfério Norte? Priorizar nos meus resultados Google
Amanda Mourão Santos é doutoranda em Zoologia na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Este texto foi republicado do site The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.

Quando pensamos em pinguins, é comum imaginar essas aves simpáticas deslizando sobre o gelo. Mas você já parou para pensar por que nunca vemos pinguins vivendo naturalmente no Hemisfério Norte?

Apesar de serem excelentes nadadores e capazes de sobreviver em diferentes climas, os pinguins são encontrados exclusivamente no Hemisfério Sul — desde as regiões geladas da Antártica até áreas tropicais, como as Ilhas Galápagos. Curiosamente, não há registros de pinguins no Hemisfério Norte, nem mesmo fósseis.

Nossa pesquisa buscou entender o motivo por trás dessa distribuição tão peculiar. Para desvendar esse mistério, reunimos dados de 17 espécies de pinguins de diferentes partes do mundo e usamos modelos ecológicos para simular onde essas aves poderiam viver atualmente.

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Analisamos três fatores principais: a temperatura, a produtividade dos oceanos (ou seja, a quantidade de alimento disponível) e quais áreas seriam fisicamente acessíveis para elas. Também investigamos a história evolutiva dos pinguins para entender se suas preferências ambientais foram herdadas dos ancestrais.

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O que impede os pinguins de irem para o Norte?

Nossos resultados mostraram que o Hemisfério Sul oferece condições muito mais adequadas para os pinguins. Isso não significa, porém, que não existam locais apropriados no Norte. Algumas regiões isoladas, como a costa da Califórnia e partes do Japão e da Rússia, até poderiam abrigar essas aves.

O grande obstáculo, no entanto, está na travessia: entre o sul e o norte existe a zona tropical, uma faixa do planeta onde as águas são quentes demais e pobres em alimento. Essa região funciona como um verdadeiro “deserto oceânico” para os pinguins, tornando praticamente impossível uma colonização natural no Hemisfério Norte.

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Além de barreiras físicas e climáticas, os pinguins enfrentam limitações evolutivas e comportamentais. Descobrimos que eles tendem a conservar suas preferências ambientais ao longo do tempo, um fenômeno conhecido como conservação filogenética de nicho.

Isso significa que, mesmo com capacidade de viajar longas distâncias, os pinguins permanecem em ambientes semelhantes aos que seus antepassados ocupavam. Características como a preferência por águas frias e ricas em alimento são “herdáveis” e se mantêm de geração em geração.

Um exemplo fascinante é o pinguim-das-Galápagos, que vive próximo à linha do Equador. Apesar de estar em uma região tropical, ele depende de uma corrente oceânica fria — a Corrente de Humboldt — para sobreviver. Isso mostra como a história evolutiva a as adaptações ecológicas moldam a distribuição dessas aves.

Filopatria: a fidelidade ao lar

Outro fator importante é o comportamento chamado filopatria: os pinguins têm o hábito de retornar sempre às mesmas colônias de reprodução, ano após ano. Essa fidelidade ao local de nascimento limita ainda mais a possibilidade de colonizar novas regiões, pois mesmo que um indivíduo chegue a um novo ambiente, é improvável que estabeleça uma nova população longe de sua colônia original.

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Assim, as barreiras para a expansão geográfica dos pinguins vão muito além do clima ou da geografia. Elas envolvem também limitações evolutivas profundas e padrões comportamentais enraizados, que juntos restringem a capacidade dessas aves de conquistar novos territórios.

O que isso nos ensina sobre evolução e conservação?

A ausência de pinguins no Hemisfério Norte é, portanto, resultado de uma combinação de fatores: barreiras físicas (como a zona tropical), limitações ecológicas (preferência por águas frias e produtivas), restrições evolutivas (conservação filogenética de nicho) e comportamentais (filopatria).

Esse cenário é um exemplo claro de como a história evolutiva e as adaptações ecológicas podem limitar a distribuição de uma espécie, mesmo quando existem áreas aparentemente adequadas em outras partes do mundo.

Essas descobertas têm implicações importantes em um cenário de mudanças climáticas. Com o aumento das temperaturas globais e alterações nas correntes oceânicas, os habitats atuais dos pinguins podem mudar ou até desaparecer. Por serem tão fiéis aos seus ambientes de origem e pouco flexíveis em termos ecológicos, essas aves podem enfrentar sérias dificuldades para se adaptar a novas condições.

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Isso aumenta o risco de redução das populações ou até de extinção local, caso não encontrem áreas adequadas para se alimentar e se reproduzir.

O futuro dos pinguins e a importância da conservação

A ausência de pinguins no Hemisfério Norte é explicada não apenas por barreiras geográficas e climáticas, mas por limitações evolutivas profundas. Entender as limitações ecológicas e evolutivas dos pinguins nos ajuda a prever como eles podem — ou não — responder às transformações em curso no planeta. Proteger os ambientes que eles ainda conseguem chamar de lar torna-se cada vez mais urgente.

Além disso, o estudo oferece lições valiosas sobre a importância de considerar a história evolutiva e o comportamento das espécies ao planejar estratégias de conservação.

Afinal, os pinguins são mais do que um símbolo da vida selvagem no Hemisfério Sul. Eles são indicadores sensíveis das mudanças nos oceanos e nos lembram que a biodiversidade depende não só de condições ambientais favoráveis, mas também da complexa interação entre história, evolução e comportamento.

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TAGS:
Antártica
mudanças climáticas
Oceanos
pinguins
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