Nisa Salim é diretora da National Testlab for Composite Additive Manufacturing, na Universidade de Tecnologia de Swinburne, na Austrália. O texto abaixo foi publicado originalmente no siteThe Conversation Brasil
Por que roupas encolhem na lavagem? Cientista têxtil explica como “desencolhê-las”
Entender as fibras têxteis pode não apenas evitar o encolhimento das roupas, mas também “resgatar” uma peça após um acidente na lavanderia.
Quando seu vestido ou camisa favorita encolhe na lavagem, pode ser devastador, principalmente se você seguiu as instruções à risca. Infelizmente, alguns tecidos parecem ser mais propensos a encolher do que outros — mas por quê?
Entender mais sobre a ciência das fibras têxteis pode não apenas ajudar a evitar o encolhimento das roupas, mas também pode ajudar a “resgatar” uma peça ocasional após um acidente na lavanderia.
Tudo se resume às fibras
Para saber mais sobre o encolhimento das roupas, primeiro precisamos entender um pouco sobre como os tecidos são feitos.
Fibras têxteis comuns, como algodão e linho, são feitas de plantas. Essas fibras são irregulares e enrugadas em sua forma natural. Se você se aproximar delas, verá milhões de minúsculas moléculas de celulose de cadeia longa que existem naturalmente em formas espiraladas ou convolutas.
Durante a fabricação têxtil, essas fibras são mecanicamente puxadas, esticadas e torcidas para endireitar e alinhar essas cadeias de celulose. Isso cria fios longos e lisos.
Em nível químico, também existem ligações entre as cadeias, chamadas ligações de hidrogênio. Elas fortalecem a fibra e o fio, tornando-os mais coesos.
Os fios são tecidos ou tricotados para formar tecidos, o que retém a tensão que mantém as fibras lado a lado.
No entanto, essas fibras têm boa “memória”. Sempre que expostas ao calor, à umidade ou a ações mecânicas (como a agitação na máquina de lavar), elas tendem a relaxar e retornar ao seu estado original, enrugado.
Essa memória das fibras é a razão pela qual alguns tecidos amassam tão facilmente e alguns deles podem até encolher após a lavagem.
Como a lavagem encolhe o tecido?
Para entender o encolhimento, precisamos novamente ir mais a fundo no nível molecular. Durante a lavagem, a água quente ajuda a aumentar o nível de energia das fibras – isso significa que elas se agitam mais rapidamente, rompendo as ligações de hidrogênio que as mantêm no lugar.
A forma como um tecido é tricotado ou tecido também desempenha um papel. Tecidos de malha frouxa têm mais espaços abertos e laçadas, tornando-os mais suscetíveis ao encolhimento. Tecidos de trama fechada são mais resistentes porque os fios ficam presos no lugar, com menos espaço para se mover.
Além disso, a celulose é hidrofílica – ela atrai água. As moléculas de água penetram nas fibras, causando inchaço e tornando-as mais flexíveis e móveis. Somando-se a tudo isso, há a ação de tombar e torcer dentro da máquina de lavar.
Todo o processo faz com que as fibras relaxem e retornem ao seu estado natural, menos esticadas e enrugadas. Como resultado, a peça encolhe.
Não é só água quente – eis o porquê
Isso não acontece apenas com água quente, como você já deve ter percebido com roupas feitas de rayon, por exemplo.
A água fria ainda pode penetrar nas fibras, fazendo-as inchar, devido à ação mecânica da máquina de lavar. O efeito é menos dramático com água fria, mas pode acontecer.
Para minimizar o encolhimento, você pode usar água fria, a velocidade de centrifugação mais baixa ou o ciclo mais suave disponível, especialmente para algodão e rayon. Os rótulos das máquinas nem sempre explicam completamente o impacto da velocidade de centrifugação e da agitação. Em caso de dúvida, escolha uma configuração “delicada”.
E a lã?
Fibras diferentes encolhem de maneiras diferentes; não há um mecanismo único que sirva para todos.
Enquanto os tecidos à base de celulose encolhem conforme descrito acima, a lã é uma fibra de origem animal feita de proteínas de queratina. Sua superfície é coberta por pequenas escamas sobrepostas chamadas células de cutícula.
Durante a lavagem, essas cutículas se abrem e se entrelaçam com as fibras vizinhas, causando o emaranhamento das fibras ou “feltragem”. Isso faz com que a roupa pareça mais densa e menor – em outras palavras, ela encolhe.
Por que os sintéticos não encolhem tanto?
Fibras sintéticas, como poliéster ou náilon, são feitas de polímeros à base de petróleo, projetados para estabilidade e durabilidade.
Esses polímeros contêm regiões mais cristalinas que são altamente ordenadas e agem como um “esqueleto” interno, evitando que as fibras enruguem.
Cientistas e engenheiros têxteis também estão trabalhando em tecidos que resistem ao encolhimento por meio de design avançado de materiais. Entre as inovações promissoras estão os fios mistos que combinam fibras naturais e sintéticas.
Alguns pesquisadores estão trabalhando em polímeros com memória de forma que podem mudar de forma – ou retornar a uma forma anterior – em resposta à temperatura ou à água, por exemplo. Isso é diferente de tecidos elásticos (como os usados em roupas esportivas), que são compostos de fibras altamente elásticas que “retornam” ao seu estado original após o estiramento.
Como posso desencolher uma peça de roupa?
Se uma peça de roupa favorita encolheu na lavagem, você pode tentar recuperá-la com este método simples.
Mergulhe delicadamente a peça em água morna misturada com condicionador de cabelo ou xampu de bebê (aproximadamente uma colher de sopa por litro). Em seguida, estique cuidadosamente o tecido de volta ao formato original e seque-o na horizontal ou sob leve tensão – por exemplo, pendurando a peça em um varal.
Isso funciona porque os condicionadores contêm substâncias químicas conhecidas como surfactantes catiônicos. Eles lubrificam temporariamente as fibras, tornando-as mais flexíveis e permitindo que você coloque tudo de volta no lugar com cuidado.
Esse processo não consegue reverter completamente o encolhimento extremo, mas pode ajudar a recuperar parte do tamanho perdido, tornando as roupas usáveis novamente.
This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.