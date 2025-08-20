Nisa Salim é diretora da National Testlab for Composite Additive Manufacturing, na Universidade de Tecnologia de Swinburne, na Austrália. O texto abaixo foi publicado originalmente no site ﻿The Conversation Brasil

Quando seu vestido ou camisa favorita encolhe na lavagem, pode ser devastador, principalmente se você seguiu as instruções à risca. Infelizmente, alguns tecidos parecem ser mais propensos a encolher do que outros — mas por quê?

Entender mais sobre a ciência das fibras têxteis pode não apenas ajudar a evitar o encolhimento das roupas, mas também pode ajudar a “resgatar” uma peça ocasional após um acidente na lavanderia.

Tudo se resume às fibras

Para saber mais sobre o encolhimento das roupas, primeiro precisamos entender um pouco sobre como os tecidos são feitos.

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Fibras têxteis comuns, como algodão e linho, são feitas de plantas. Essas fibras são irregulares e enrugadas em sua forma natural. Se você se aproximar delas, verá milhões de minúsculas moléculas de celulose de cadeia longa que existem naturalmente em formas espiraladas ou convolutas.

Durante a fabricação têxtil, essas fibras são mecanicamente puxadas, esticadas e torcidas para endireitar e alinhar essas cadeias de celulose. Isso cria fios longos e lisos.

Em nível químico, também existem ligações entre as cadeias, chamadas ligações de hidrogênio. Elas fortalecem a fibra e o fio, tornando-os mais coesos.

Os fios são tecidos ou tricotados para formar tecidos, o que retém a tensão que mantém as fibras lado a lado.

No entanto, essas fibras têm boa “memória”. Sempre que expostas ao calor, à umidade ou a ações mecânicas (como a agitação na máquina de lavar), elas tendem a relaxar e retornar ao seu estado original, enrugado.

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Essa memória das fibras é a razão pela qual alguns tecidos amassam tão facilmente e alguns deles podem até encolher após a lavagem.

Como a lavagem encolhe o tecido?

Para entender o encolhimento, precisamos novamente ir mais a fundo no nível molecular. Durante a lavagem, a água quente ajuda a aumentar o nível de energia das fibras – isso significa que elas se agitam mais rapidamente, rompendo as ligações de hidrogênio que as mantêm no lugar.

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A forma como um tecido é tricotado ou tecido também desempenha um papel. Tecidos de malha frouxa têm mais espaços abertos e laçadas, tornando-os mais suscetíveis ao encolhimento. Tecidos de trama fechada são mais resistentes porque os fios ficam presos no lugar, com menos espaço para se mover.

Além disso, a celulose é hidrofílica – ela atrai água. As moléculas de água penetram nas fibras, causando inchaço e tornando-as mais flexíveis e móveis. Somando-se a tudo isso, há a ação de tombar e torcer dentro da máquina de lavar.

Todo o processo faz com que as fibras relaxem e retornem ao seu estado natural, menos esticadas e enrugadas. Como resultado, a peça encolhe.

Não é só água quente – eis o porquê

Isso não acontece apenas com água quente, como você já deve ter percebido com roupas feitas de rayon, por exemplo.

A água fria ainda pode penetrar nas fibras, fazendo-as inchar, devido à ação mecânica da máquina de lavar. O efeito é menos dramático com água fria, mas pode acontecer.

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Para minimizar o encolhimento, você pode usar água fria, a velocidade de centrifugação mais baixa ou o ciclo mais suave disponível, especialmente para algodão e rayon. Os rótulos das máquinas nem sempre explicam completamente o impacto da velocidade de centrifugação e da agitação. Em caso de dúvida, escolha uma configuração “delicada”.

E a lã?

Fibras diferentes encolhem de maneiras diferentes; não há um mecanismo único que sirva para todos.

Enquanto os tecidos à base de celulose encolhem conforme descrito acima, a lã é uma fibra de origem animal feita de proteínas de queratina. Sua superfície é coberta por pequenas escamas sobrepostas chamadas células de cutícula.

Durante a lavagem, essas cutículas se abrem e se entrelaçam com as fibras vizinhas, causando o emaranhamento das fibras ou “feltragem”. Isso faz com que a roupa pareça mais densa e menor – em outras palavras, ela encolhe.

Por que os sintéticos não encolhem tanto?

Fibras sintéticas, como poliéster ou náilon, são feitas de polímeros à base de petróleo, projetados para estabilidade e durabilidade.

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Esses polímeros contêm regiões mais cristalinas que são altamente ordenadas e agem como um “esqueleto” interno, evitando que as fibras enruguem.

Cientistas e engenheiros têxteis também estão trabalhando em tecidos que resistem ao encolhimento por meio de design avançado de materiais. Entre as inovações promissoras estão os fios mistos que combinam fibras naturais e sintéticas.

Alguns pesquisadores estão trabalhando em polímeros com memória de forma que podem mudar de forma – ou retornar a uma forma anterior – em resposta à temperatura ou à água, por exemplo. Isso é diferente de tecidos elásticos (como os usados em roupas esportivas), que são compostos de fibras altamente elásticas que “retornam” ao seu estado original após o estiramento.

Como posso desencolher uma peça de roupa?

Se uma peça de roupa favorita encolheu na lavagem, você pode tentar recuperá-la com este método simples.

Mergulhe delicadamente a peça em água morna misturada com condicionador de cabelo ou xampu de bebê (aproximadamente uma colher de sopa por litro). Em seguida, estique cuidadosamente o tecido de volta ao formato original e seque-o na horizontal ou sob leve tensão – por exemplo, pendurando a peça em um varal.

Isso funciona porque os condicionadores contêm substâncias químicas conhecidas como surfactantes catiônicos. Eles lubrificam temporariamente as fibras, tornando-as mais flexíveis e permitindo que você coloque tudo de volta no lugar com cuidado.

Esse processo não consegue reverter completamente o encolhimento extremo, mas pode ajudar a recuperar parte do tamanho perdido, tornando as roupas usáveis novamente.

This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.