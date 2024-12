Programa Artemis: Nasa adia volta dos humanos à Lua para 2027

Vamos ter que esperar mais um pouquinho para assistir à volta dos humanos à Lua, cinquenta anos após o fim do programa Apolo.

A Nasa anunciou, nesta quinta-feira (6), que irá adiar o lançamento da Artemis 2, a missão que levará quatro humanos para orbitar o nosso satélite natural, de setembro de 2025 para abril de 2026.

E a Artemis 3, o lançamento que levará os humanos para de fato pousar na Lua novamente, agora está previsto para acontecer só em 2027, e não mais em 2026.

Segundo a agência, o tempo extra será necessário para aprimorar a segurança da espaçonave Orion, usada no programa Artemis. O veículo já foi usado na primeira etapa da empreitada, a Artemis 1, um voo não tripulado que decolou em 2022 e durou 25 dias, com a nave orbitando a Lua e voltando à Terra depois.

No entanto, cientistas notaram que o escudo de calor térmico da nave não se comportou como o esperado nesta missão. Essa barreira é responsável por proteger a nave do calor e impedir que ela queime quando entra de volta à atmosfera terrestre. Não foi um problema grave: a temperatura em seu interior continuou próxima à temperatura ambiente, então, se houvesse astronautas na Orion, nada teria acontecido com eles, mas os cientistas acharam melhor investigar por que o escudo se deteriorou mais do que o projetado.

Continua após a publicidade

A equipe concluiu que o escudo térmico da Orion continua funcionando e que a nave poderá ser usada normalmente nas missões tripuladas, mas mudanças na sua trajetória ao entrar na atmosfera terrestre serão feitas para evitar o acúmulo de calor no processo.

Agora, a agência espera que a Artemis 2 ocorra em 2026. Esse voo levará quatro astronautas para dar uma voltinha no espaço e passar pertinho da Lua, mas os tripulantes não irão pousar.

Já a Artemis 3 é mais ousada: dois astronautas deverão pousar no astro e explorá-lo por cerca de uma semana. Será a primeira vez que humanos pisarão na Lua desde a missão Apollo 17, há mais de 50 anos (1972). Ambos programas espaciais recebem nomes de deuses gregos – Apolo é o deus do Sol e sua irmã Ártemis, deusa da Lua (sim, o nome da missão original não faz muito sentido).

Continua após a publicidade

A Artemis 3 também levará a primeira mulher à Lua, bem como a primeira pessoa não branca, se tudo sair como o planejado. Os nomes, no entanto, ainda não foram escolhidos.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

O novo adiamento de prazo é só mais uma de várias atualizações que a Nasa fez no calendário do programa Artemis, quase sempre postergando seus voos.

Continua após a publicidade

De qualquer forma, o cronograma ainda está mais adiantado que o dos chineses, que devem pousar na Lua só em 2030.

A mudança também vem logo após a eleição de Donald Trump, que pode chacoalhar os planos da agência espacial estatal. Com ajuda do bilionário e agora membro do governo Elon Musk – que, aliás, é dono da concorrente SpaceX – o republicano pode exigir cortes de custos na caríssima missão.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Publicidade

A ASSINATURA ABRIL FICOU AINDA MAIS COMPLETA! Acesso ao acervo de Veja, Quatro Rodas, Claudia, Super e outros títulos Abril, além do conteúdo digital completo. ASSINE A PARTIR DE R$5,99!