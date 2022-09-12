Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Ciência

Projeto tenta criar exame que detecta câncer mesmo na ausência de sintomas

Voluntários receberam primeiros resultados do teste, e os dados iniciais são encorajadores.

Por Luisa Costa 12 set 2022, 15h33 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h46
Testes sanguíneos.
 (David Silverman/Getty Images)
Continua após publicidade
Projeto tenta criar exame que detecta câncer mesmo na ausência de sintomas Priorizar nos meus resultados Google

Um exame de sangue em desenvolvimento tem o objetivo de detectar diversos tipos de câncer antes que os pacientes apresentem sintomas. Se der certo, vai revolucionar o diagnóstico da doença, e os cientistas responsáveis pelo projeto afirmam que os dados iniciais são encorajadores.

O teste Galleri é desenvolvido pela empresa americana de biotecnologia Grail, fundada em 2015 em São Francisco (Califórnia). Ele procura, na corrente sanguínea, fragmentos de DNA vindos de células cancerígenas.

Por enquanto, o Galleri está disponível em laboratórios do Reino Unido e é usado por voluntários. Está em fase de testes para que os cientistas avaliem a eficácia da tecnologia e seu potencial como ferramenta de diagnóstico.

Continua após a publicidade

Recentemente, resultados do Galleri foram devolvidos aos pacientes voluntários e a seus médicos pela primeira vez. Eles fazem parte do estudo Pathfinder, que começou em dezembro de 2019 e ofereceu o exame de sangue para mais de 6,6 mil adultos com idade acima de 50 anos.

Siga
Continua após a publicidade

No estudo, o exame de sangue indicou a possível presença de um câncer em 92 pacientes. Exames adicionais confirmaram a doença em 36 dessas pessoas. Do total de casos confirmados, 14 estavam em estágios iniciais e 26 eram formas da doença que não são comumente rastreadas.

Entre os pacientes havia casos de leucemia e de câncer em tecidos como mama, fígado, pulmão e cólon – além de ovário e pâncreas, órgãos nos quais a doença é geralmente detectada em estágio tardio.

Continua após a publicidade

38% das pessoas cujo exame de sangue indicou a possível presença de câncer estavam mesmo doentes. Já 99,1% daquelas com resultados negativos estavam realmente livres de câncer, como outros exames de diagnóstico puderam confirmar.

Mais estudos estão em andamento para checar a eficácia do teste. Um deles é bem maior que o Pathfinder: conta com mais de 140 mil participantes, com idades entre 50 e 77 anos. Está sendo realizado pela Grail em parceria com o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS, na sigla em inglês), e seus resultados devem ser divulgados em 2023. 

Continua após a publicidade

E tem mais: um estudo semelhante com 1 milhão de participantes pode rolar em 2024 ou 2025, segundo a empresa americana.

Publicidade
TAGS:
Câncer
DNA
exame
sangue
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).