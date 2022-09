Um exame de sangue em desenvolvimento tem o objetivo de detectar diversos tipos de câncer antes que os pacientes apresentem sintomas. Se der certo, vai revolucionar o diagnóstico da doença, e os cientistas responsáveis pelo projeto afirmam que os dados iniciais são encorajadores.

O teste Galleri é desenvolvido pela empresa americana de biotecnologia Grail, fundada em 2015 em São Francisco (Califórnia). Ele procura, na corrente sanguínea, fragmentos de DNA vindos de células cancerígenas.

Por enquanto, o Galleri está disponível em laboratórios do Reino Unido e é usado por voluntários. Está em fase de testes para que os cientistas avaliem a eficácia da tecnologia e seu potencial como ferramenta de diagnóstico.

Recentemente, resultados do Galleri foram devolvidos aos pacientes voluntários e a seus médicos pela primeira vez. Eles fazem parte do estudo Pathfinder, que começou em dezembro de 2019 e ofereceu o exame de sangue para mais de 6,6 mil adultos com idade acima de 50 anos.

Continua após a publicidade

No estudo, o exame de sangue indicou a possível presença de um câncer em 92 pacientes. Exames adicionais confirmaram a doença em 36 dessas pessoas. Do total de casos confirmados, 14 estavam em estágios iniciais e 26 eram formas da doença que não são comumente rastreadas.

Entre os pacientes havia casos de leucemia e de câncer em tecidos como mama, fígado, pulmão e cólon – além de ovário e pâncreas, órgãos nos quais a doença é geralmente detectada em estágio tardio.

38% das pessoas cujo exame de sangue indicou a possível presença de câncer estavam mesmo doentes. Já 99,1% daquelas com resultados negativos estavam realmente livres de câncer, como outros exames de diagnóstico puderam confirmar.

Mais estudos estão em andamento para checar a eficácia do teste. Um deles é bem maior que o Pathfinder: conta com mais de 140 mil participantes, com idades entre 50 e 77 anos. Está sendo realizado pela Grail em parceria com o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS, na sigla em inglês), e seus resultados devem ser divulgados em 2023.

E tem mais: um estudo semelhante com 1 milhão de participantes pode rolar em 2024 ou 2025, segundo a empresa americana.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram