Prototaxites: os fósseis bizarros que podem ser um tipo de vida desconhecida

Quando os primeiros fósseis de prototaxites foram encontrados em meados do século 19, ninguém sabia que eles se tornariam protagonistas um dos maiores enigmas da biologia pelos próximos séculos. Tratavam-se de seres enormes, semelhantes a troncos de oito metros de altura e um de largura.

Foi a semelhança com um tronco que confundiu o pesquisador canadense John William Dawson, que nomeou a espécie em 1857 com um nome que significa “primeiro teixo”, em referência a um grupo de árvores coníferas. Ele acreditava ter encontrado apenas um tronco muito antigo e apodrecido.

E bota antigo nisso: as datações por radiocarbono indicam 400 milhões de anos, quando o planeta era habitado por microorganismos, fungos, algas, plantas simples como musgos, alguns pequenos animais marinhos e pouquíssimos animais terrestres, como insetos.

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Ao longo das décadas seguintes, os pesquisadores perceberam que o nome prototaxites era inapropriado, já que os fósseis não poderiam ter pertencido a nada próximo de um teixo. Agora, evidências de um novo estudo sugerem que ele pode pertencer a uma linhagem de vida completamente desconhecida – que teria florescido na Terra primitiva, e desaparecido sem deixar descendentes.

Os biólogos analisam características dos seres vivos que permitem localizá-los em uma grande árvore da vida – uma área do conhecimento chamada taxonomia. Os prototaxites são um enigma porque possuem características mistas de vários grupos.

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Eles eram formados por estruturas grandes e multicelulares compostas de vários tipos de tubos, e se alimentavam de matéria orgânica em decomposição, como alguns fungos. Por muito tempo, isso foi suficiente para classificá-los como fungos extintos.

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Um novo estudo analisa fósseis de prototaxites encontrados na Escócia. O chert de Rhynie é uma formação geológica protegida por um depósito vulcânico – por lá, as condições favorecem um nível de preservação excepcional, em que é possível estudar as paredes celulares individuais.

Assim, os pesquisadores puderam observar grandes diferenças entre os prototaxites e os outros fungos da mesma época. As paredes celulares dos prototaxites eram completamente diferentes das dos fungos: não tinham quitina, quitosana ou beta-glucana, mas apresentavam sinais de compostos semelhantes à lignina, típica dos vegetais.

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O novo estudo ainda não foi revisado por outros especialistas. Os pesquisadores afirmam que não há nenhuma linhagem conhecida de seres vivos que possuem essas três características – formação tubular, decomposição de carbono e estrutura de lignina. “Sugerimos que é melhor considerá-lo como membro de um grupo de eucariotas anteriormente não descrito e totalmente extinto”, escreveram no artigo, que está disponível na plataforma de pre-prints bioRxiv.

Em entrevista à revista New Scientist, o pesquisador Kevin Boyce, que ajudou a promover a hipótese de que os prototaxites seriam fungos em 2007, reconheceu a mudança: “Dadas as informações filogenéticas que temos agora, não há um bom lugar para colocar o prototaxites na filogenia dos fungos”, disse.

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A possibilidade de que a Terra já tenha abrigado organismos completamente diferentes do que conhecemos hoje é uma reviravolta surpreendente. As “linhagens perdidas” instigam os cientistas sobre o quanto ainda há para se descobrir sobre a vida.