Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Só hoje no Abril Day: assine Revista Impressa por R$ 9,90/mês!
Ciência

Quais as consequências de usar água do mar para apagar incêndios?

Em meio ao desespero para apagar as queimadas de Los Angeles, bombeiros usam água salgada no fogo. O que esperar dos ecossistemas afetados?

Por Manuela Mourão 15 jan 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h16
Foto dos aviões apropriadamente chamados de Super Scoopers estão retirando 1.500 galões de água do mar de uma vez e despejando-os com alta precisão sobre os incêndios.
 (GBlakeley/Getty Images)
Continua após publicidade
Quais as consequências de usar água do mar para apagar incêndios? Priorizar nos meus resultados Google

Existem cerca de 1,33 bilhão de quilômetros cúbicos de água salgada nos oceanos da Terra. Esse número equivale a quase 98% do total da superfície coberta por água no mundo (mais ou menos 75% do globo).

Já a água doce não representa mais que 3% do total de volume de água do planeta. Mesmo assim, quando hectares de terra pegam fogo, é da reserva de água doce que saem os litros usados para apagar as queimadas. Existe algum motivo que impeça o uso da água salgada nessas situações?

A ideia não é distante. Os bombeiros da cidade de Los Angeles, por exemplo, têm usado água do mar para controlar os incêndios recentes.

O fogo que se espalha por Los Angeles desde o dia 7 de janeiro já é considerado o pior da história da cidade: as chamas já consumiram mais de 160 quilômetros quadrados, o equivalente a um décimo da área total de LA. É uma área maior que a cidade de Paris. Foram confirmadas 25 mortes decorrentes do fogo, cerca de 12 mil edificações incineradas e 88 mil moradores receberam ordens para evacuar suas moradias.

Siga
Continua após a publicidade

Em meio ao caos e a corrida contra o tempo para apagar o fogo, quando os ventos se acalmam, milhares de litros de água do mar são despejados em áreas de queimadas

A água marinha neste caso não é apenas uma solução simples, mas sim a única solução rápida. Considerando nossas necessidades, o Oceano Pacífico tem um armazém infinito de água, sem contar que o sal é um ótimo extintor de incêndio. 

Continua após a publicidade

Então, qual o problema? 

Para quem já passou alguns dias na praia, deve ter reparado que objetos de metal não sobrevivem bem à beira mar. A maresia (aquela mistura de sal e umidade no ar) corrói e enferruja todo metal que vê pela frente. Isso aconteceria com os equipamentos de bombeiros caso eles estocassem essa água. 

Continua após a publicidade

Para além disso, é necessário entender qual seria o impacto no solo das florestas após receberem tanto sal na terra (Beto Guedes não deixou estudos que avaliassem as consequências dessa ideia). 

Por mais que um pouquinho de sal não seja prejudicial para plantas (aliás, ele é um dos componentes de fertilizantes), quantidades abusivas do composto podem ter o efeito contrário, matando a vegetação. 

Continua após a publicidade

Os ecossistemas de Los Angeles não costumam se expor a tanta água do mar, então não é possível prever quais serão os resultados a longo prazo. 

O que dá para saber?

Estudos que avaliam as consequências do aumento do nível dos mares já vêm sendo desenvolvidos há anos. Por isso, já existem análises que abordam o impacto da água salgada em ecossistemas novos. 

Continua após a publicidade

Patrick Megonigal, ecologista de ecossistemas no Centro de Pesquisa Ambiental Smithsonian, lidera a pesquisa TEMPEST, que tenta compreender como as florestas costeiras historicamente isentas de sal reagem às suas primeiras exposições à água salgada.

Nos testes do experimento, água salgada da Baía de Chesapeake (EUA) foi aplicada no solo da floresta para simular a infiltração durante tempestades. Em 2022 e 2023, exposições de 10 e 20 horas feitas no experimento não causaram grandes impactos, embora os tulipeiros (um tipo de árvore) tenham mostrado sinais iniciais de estresse. Após uma exposição de 30 horas feita em 2024, as folhas dessas árvores começaram a secar mais cedo e o dossel se desfez mais rapidamente.

A resiliência inicial da floresta ocorreu devido à baixa salinidade e à chuva que lavou os sais. Em 2024, a seca fez os sais persistirem no solo, o que pode ter superado a tolerância das árvores à essas condições.

Cerca de um mês após a primeira exposição de 10 horas à água salgada em 2022, a água do solo ficou marrom e permaneceu assim por dois anos, devido a compostos à base de carbono lixiviados de material vegetal morto – um processo semelhante ao de fazer chá. Além disso, os experimentos em laboratório sugerem que o sal causou a dispersão de argila e outras partículas no solo, o que pode alterar sua química e estrutura por muitos anos.

A equipe de Megonigal está investigando os fatores que limitam a tolerância das florestas à água salgada e como os resultados se aplicam a ecossistemas como os da Califórnia, onde a água do mar e a seca intensificam os desafios.

Publicidade
TAGS:
Água do Mar
ECOSSISTEMA
fogo
incêndio
LOS ANGELES /EUA/
queimadas
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).