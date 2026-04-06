Qual é a carreira dos quatro astronautas da Artemis II?

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Introdução A missão Artemis II, da Nasa, marca o retorno de humanos à uma missão lunar. Conheça a tripulação de elite — Christina Koch, Victor J. Glover, Jeremy Hansen e Reid Wiseman — e seus currículos impressionantes, essenciais para testar os sistemas da nave Orion, preparando o terreno para futuros pousos lunares.

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Artemis II: O retorno histórico de humanos à Lua, um passo crucial para futuros pousos. Conheça a tripulação de elite: Christina Koch, Victor J. Glover, Jeremy Hansen e Reid Wiseman. Objetivo da missão de 10 dias: Testar os sistemas da nave Orion para garantir a segurança em futuras explorações. Currículos de cair o queixo: Recordes de voo espacial, experiência militar e inovações científicas. A importância da missão para o Programa Artemis, que visa o retorno e a futura presença humana na Lua.

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O programa Artemis, da Nasa, visa a retomar a exploração da Lua, o satélite natural da Terra. Para levar humanos de volta à superfície lunar, contudo, é preciso desenvolver com cuidado e precisão os sistemas que serão utilizados, evitando imprevistos e problemas de segurança (frequentes na era Apollo, o programa lunar da década de 60).

A Nasa desenvolveu o foguete SLS (Space Launch System) e a espaçonave Orion. Eles foram testados em 2022, com a Artemis I, que realizou um sobrevoo lunar não tripulado. A missão permitiu a identificação de alguns problemas nas estruturas, como no escudo térmico, que foram corrigidos e aperfeiçoados ao longo de cerca de quatro anos.

O próximo passo é a missão Artemis II, lançada ao espaço nesta última quarta-feira, 1º de abril, para realizar um sobrevoo lunar tripulado – ou seja, sem pousar na superfície.

A tripulação é composta por Reid Wiseman (Nasa), Christina Koch (Nasa), Victor J. Glover (Nasa) e Jeremy Hansen (Agência Espacial Canadense, CSA), que fazem história ao marcar o retorno de humanos à Lua no nosso século.

Com duração total de cerca de 10 dias, o objetivo da equipe é testar os sistemas da nave – como o controle manual e os sistemas de suporte à vida – para viabilizar, no futuro, missões mais longas em que o ser humano volte a pisar na Lua.

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É uma tarefa e tanto, que exige enorme expertise técnica. A equipe precisa dominar o funcionamento da espaçonave, pilotagem, aspectos de sobrevivência em microgravidade, geologia lunar, entre outros conhecimentos. Por isso, não surpreende que o quarteto tenha currículos de cair o queixo, com especialidades que se complementam. Juntos, eles somam quatro títulos de bacharel, seis mestrados e um doutorado, além de 661 dias no espaço.

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Confira a carreira dos astronautas da Artemis II:

Christina Koch

Christina Koch é astronauta da Nasa desde 2013. Em 2019, estabeleceu o recorde de voo espacial individual mais longo realizado por uma mulher. Na ocasião, passou 328 dias na Estação Espacial Internacional (ISS), participando de três expedições seguidas como engenheira de voo. No mesmo ano, integrou a primeira caminhada espacial composta apenas por mulheres.

Com 47 anos, é natural de Michigan, nos Estados Unidos. Sua formação é em engenharia elétrica, com bacharelado e mestrado pela North Carolina State University, além de um doutorado honorário pela mesma instituição.

Ao longo da carreira, atuou como engenheira no Centro de Voos Espaciais Goddard, da Nasa e como pesquisadora do Programa Antártico dos Estados Unidos, passando um ano no Polo Sul. Também participou de missões científicas em outras regiões remotas, como Groenlândia e Alasca.

Em seus trabalhos, Koch se dedicou ao desenvolvimento de pesquisas e instrumentos espaciais. Entre seus feitos, está o cultivo de cristais de proteína para pesquisas farmacêuticas e testes de bio-impressão 3D em microgravidade.

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Na Artemis II, atua como especialista de missão, na área de engenharia.

Victor J.Glover

Glover, de 49 anos, iniciou a carreira como aviador naval, acumulando mais de 3.500 horas de voo em mais de 40 tipos de aeronaves e participando de 24 missões de combate. Passou por programas da marinha americana em diversos países, como Japão e Itália.

É bacharel em engenharia pela California Polytechnic State University. Paralelamente à carreira militar, durante as horas fora do trabalho, concluiu três mestrados: em engenharia de testes de voo (Air University, na base aérea de Edwards), em engenharia de sistemas (Naval Postgraduate School) e em operações militares (Air University, no Alabama).

Natural da Califórnia, atuava como bolsista legislativo no Senado dos Estados Unidos quando foi selecionado para o programa de astronautas da Nasa, em 2012, tornando-se astronauta em 2013.

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Na ISS, já atuou como piloto e engenheiro de voo. Sua primeira missão espacial foi em 2018, como piloto da Crew-1, a primeira missão tripulada da nave Crew Dragon à ISS. Depois, integrou as expedições 64 e 65 à ISS, em que ficou 168 dias no espaço.

Na Artemis II, é o piloto.

Jeremy Hansen

Canadense de 50 anos, Jeremy Hansen é bacharel em ciências espaciais pelo Royal Military College of Canada e mestre em física pela mesma instituição.

Ele começou como piloto de caça da Força Aérea Real Canadense, em que permaneceu por mais de cinco anos até ser selecionado pela Agência Espacial Canadense, em 2009. Ao longo da carreira, liderou o treinamento de novos astronautas no Centro Espacial Johnson, da Nasa, sendo o primeiro canadense a assumir o cargo, além de trabalhar no Centro de Controle de Missão, responsável pela comunicação com a ISS.

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Também participou do programa CAVES, da Agência Espacial Europeia, um treinamento em que viveu no subsolo da Itália por seis dias. Foi membro da tripulação NEEMO, que envia astronautas para viver e trabalhar no fundo do oceano por sete dias, simulando condições de missões espaciais no espaço profundo.

Como especialista de missão na Artemis II, esta será sua primeira ida ao espaço.

Reid Wiseman

Com 50 anos e natural de Maryland, Reid Wiseman é veterano da Marinha dos Estados Unidos, acumulando 27 anos de carreira na instituição.

É bacharel em engenharia de computação e sistemas pelo Rensselaer Polytechnic Institute e mestre em engenharia de sistemas pela Johns Hopkins University. Também possui certificação em sistemas espaciais pela Naval Postgraduate School.

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Na Marinha, atuou como aviador naval e participou de diversos programas internacionais. Foi selecionado para o treinamento de astronautas da Nasa em 2009. Ele participou, em 2014, de uma missão de 165 dias na ISS, durante a qual realizou, com a equipe, mais de 300 experimentos científicos. Atuando como engenheiro de voo, estabeleceu com a equipe o recorde de 82 horas de pesquisa realizadas em uma única semana.

Entre 2020 e 2022, foi chefe do Escritório de Astronautas da Nasa, antes de ser designado comandante da missão Artemis II.

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