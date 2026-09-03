Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Mês do Cliente: Revista Impressa + Digital Premium por R$ 14,99/mês!
Ciência

Quem foi Che Guevara? Conheça a história e o legado do revolucionário

Médico argentino atravessou a América de motocicleta e moldou a política do século 20.

Por Da redação 3 set 2026, 21h01
Retrato em preto e branco de Che Guevara, com boina preta e estrela, barba e cabelo comprido. Ele veste uma jaqueta escura com zíper e olha para cima, com expressão séria. No canto superior esquerdo, o logo MUNDO estranho. À direita, folhas de palmeira.
 (Alberto Diaz Gutierrez/Wikimedia Commons)
Continua após publicidade
Quem foi Che Guevara? Conheça a história e o legado do revolucionário Priorizar nos meus resultados Google

Ernesto Guevara de la Serna, mundialmente conhecido como Che Guevara, é uma das figuras mais emblemáticas e controversas da história do século 20. Este revolucionário argentino desempenhou um papel crucial na instauração de um regime unipartidário e socialista em Cuba, que perdura até os dias atuais.

Para muitos, Che é um mártir que desafiou ditadores e o imperialismo dos EUA, lutando por sociedades mais justas em países como Guatemala, Congo e Bolívia. Contudo, sua imagem também é associada a um guerrilheiro obstinado pela violência, que utilizou métodos polêmicos, incluindo a perseguição e execução de opositores, para alcançar seus objetivos. Documentos indicam seu envolvimento em 144 mortes e a responsabilidade pela prisão irregular de 30 mil pessoas.

Independentemente da perspectiva, Che Guevara permanece um ícone cultural global, um símbolo de rebeldia presente em camisetas, pôsteres e diversas formas de arte.

Como o exército americano popularizou o leite condensado no mundo

A HISTÓRIA DE UM MITO

Siga
Continua após a publicidade

Nascido em 1928 na Argentina, Ernesto Guevara, oriundo da classe média, inicialmente buscou a medicina. Em 1951, interrompeu seus estudos para uma jornada transformadora pela América Latina em uma motocicleta Harley-Davidson, ao lado do amigo Alberto Granaldo.

Essa viagem expôs o jovem médico às profundas desigualdades sociais e à pobreza da região, moldando sua visão de mundo. No Peru, por exemplo, o encontro com o Dr. Hugo Pesce, membro do Partido Comunista e cuidador de leprosos, consolidou sua convicção de que a verdadeira cura para os males sociais residia na luta contra as injustiças políticas.

Após concluir seus estudos, Che Guevara viajou para a Guatemala, onde a derrubada do presidente por um golpe orquestrado pela CIA o impulsionou ainda mais para o ativismo revolucionário, tornando-se um oposicionista fervoroso dos EUA.

Continua após a publicidade

No México, conheceu Fidel Castro e seu irmão Raúl e ingressou no Movimento 26 de Julho, que planejava tomar o poder em Cuba, então sob a ditadura de Fulgêncio Batista. Em 1956, 82 guerrilheiros navegaram do México até lá, mas foram atacados na costa – a maioria morreu. Che se feriu, mas sobreviveu e seguiu com o grupo para as montanhas de Sierra Maestra.

DA REVOLUÇÃO À LUTA GLOBAL

Entre 1956 e 1958, o grupo de Che e Fidel cresceu, culminando na vitória da Revolução Cubana em 1959 com a tomada de Santa Clara e Santiago de Cuba, forçando a fuga de Batista e a subsequente entrada em Havana. Che Guevara assumiu diversos cargos no novo governo cubano e viajou o mundo como embaixador, promovendo os ideais da revolução e consolidando sua posição como figura chave do regime.

Continua após a publicidade

Em 1965, após a Crise dos Mísseis e, segundo algumas fontes, divergências estratégicas com Fidel, Che deixou os postos burocráticos para retomar a luta armada. Primeiramente no Congo, liderando guerrilheiros contra o ditador Joseph Mobutu, e depois, disfarçado, na Bolívia em 1966. Lá, tentou criar um novo foco de guerrilha contra a ditadura de René Barrientos, apoiada pelos EUA, que forneceram armas e treinamento às forças bolivianas.

O Exército boliviano, com o apoio norte-americano, atacou o grupo de Che Guevara. Ferido e capturado, ele foi executado em 9 de outubro de 1967, aos 39 anos, pelo tenente Mario Terán. Suas mãos foram cortadas e enviadas à CIA para confirmação de identidade.

O local de seus restos mortais permaneceu um mistério por 30 anos, até serem encontrados em uma vala na selva boliviana.

Continua após a publicidade

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de inteligência artificial e revisado por jornalistas. Trata-se de uma atualização de reportagem publicada por Anna Carolina Rodrigues para a Mundo Estranho em 2014.

Publicidade
TAGS:
Che Guevara
Cuba
Fidel Castro
História
Mundo Estranho
Redação Digital
Sociedade
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com uma árvore estilizada em verde-claro ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).