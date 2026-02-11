Ronronar, e não o miado, revela a identidade de um gato, diz estudo

Ler Resumo





Introdução Uma nova pesquisa revela que o ronronar é a verdadeira “identidade” dos gatos, mantendo-se único para cada um. Já os miados, mais variáveis, são uma poderosa ferramenta de comunicação moldada pela domesticação para interagir com humanos. Entenda a lógica por trás dos sons dos felinos.

Principais Tópicos





O ronronar (“prrr”) funciona como um “RG” exclusivo de cada gato, revelando sua identidade única. Miados são flexíveis e variam conforme o contexto, sendo a principal forma de gatos domésticos interagirem com humanos. Tecnologia de análise de fala humana foi aplicada para decifrar os segredos da comunicação felina. A domesticação impulsionou uma maior variedade de miados em gatos domésticos, em contraste com espécies selvagens. Ronronar é um som estável e de baixa frequência, usado até por gatinhos recém-nascidos para se comunicar com a mãe.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Desde pequenos, aprendemos que “au au” é o som dos cachorros e “miau”, o dos gatos. Mas uma nova pesquisa do Museum für Naturkunde, de Berlim, em parceria com a Universidade de Nápoles Federico II, na Itália, mostra que, na verdade, é o ronronar dos gatos domésticos (aquele “prrr” vibratório de suas gargantas) que melhor representa a individualidade desses animais.

O estudo, publicado no periódico Scientific Reports, utilizou gravações de sons de gatos domésticos e selvagens presentes no acervo do museu de Berlim. Com esse material, os pesquisadores aplicaram ferramentas de análise sonora originalmente desenvolvidas para estudar a fala humana. O objetivo era testar se a tecnologia conseguiria identificar qual gato havia emitido determinado som.

O resultado mostrou que o ronronar é muito mais confiável como marcador individual – uma espécie de “impressão digital sonora” dos felinos. Cada gato possui um padrão característico de “prrr”, que permite distingui-lo de outros com precisão.

Já os miados não são tão constantes e variam bastante conforme o contexto. Gatos domésticos miam principalmente para interagir com humanos, pedindo atenção, comida ou até para reclamar e expressar emoções. Dependendo da situação, o mesmo gato pode emitir miados bastante diferentes.

O ronronar, por outro lado, tende a se manter parecido na maioria das situações. Em outras palavras, ele é o RG dos gatos. É um som altamente consistente, de baixa frequência, geralmente associado a momentos de relaxamento ou de contato com seus humanos favoritos.

Continua após a publicidade

Uma curiosidade é que, quando recém-nascidos, os gatinhos utilizam o ronronar para se comunicar com a mãe.

O estudo foi além e comparou os sons de gatos domésticos com os de espécies selvagens, como o leopardo, o puma e o gato-selvagem-africano. Os pesquisadores observaram que a variedade de miados é muito maior nos gatos domésticos – e isso é resultado do processo de domesticação.

Conviver com humanos impulsionou mudanças evolutivas na forma como os gatos produzem sons, transformando o “miau” em uma ferramenta flexível de comunicação pela qual eles podem “negociar” com seus tutores em contextos diferentes. Enquanto o “prrr” funciona como uma assinatura sonora da identidade do gato, o “miau” é uma forma de expressão flexível.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.