Ronronar, e não o miado, revela a identidade de um gato, diz estudo
Pesquisa mostra que o som vibratório funciona como um "RG felino", enquanto o "miau" é uma ferramenta versátil e flexível de comunicação com humanos.
Desde pequenos, aprendemos que “au au” é o som dos cachorros e “miau”, o dos gatos. Mas uma nova pesquisa do Museum für Naturkunde, de Berlim, em parceria com a Universidade de Nápoles Federico II, na Itália, mostra que, na verdade, é o ronronar dos gatos domésticos (aquele “prrr” vibratório de suas gargantas) que melhor representa a individualidade desses animais.
O estudo, publicado no periódico Scientific Reports, utilizou gravações de sons de gatos domésticos e selvagens presentes no acervo do museu de Berlim. Com esse material, os pesquisadores aplicaram ferramentas de análise sonora originalmente desenvolvidas para estudar a fala humana. O objetivo era testar se a tecnologia conseguiria identificar qual gato havia emitido determinado som.
O resultado mostrou que o ronronar é muito mais confiável como marcador individual – uma espécie de “impressão digital sonora” dos felinos. Cada gato possui um padrão característico de “prrr”, que permite distingui-lo de outros com precisão.
Já os miados não são tão constantes e variam bastante conforme o contexto. Gatos domésticos miam principalmente para interagir com humanos, pedindo atenção, comida ou até para reclamar e expressar emoções. Dependendo da situação, o mesmo gato pode emitir miados bastante diferentes.
O ronronar, por outro lado, tende a se manter parecido na maioria das situações. Em outras palavras, ele é o RG dos gatos. É um som altamente consistente, de baixa frequência, geralmente associado a momentos de relaxamento ou de contato com seus humanos favoritos.
Uma curiosidade é que, quando recém-nascidos, os gatinhos utilizam o ronronar para se comunicar com a mãe.
O estudo foi além e comparou os sons de gatos domésticos com os de espécies selvagens, como o leopardo, o puma e o gato-selvagem-africano. Os pesquisadores observaram que a variedade de miados é muito maior nos gatos domésticos – e isso é resultado do processo de domesticação.
Conviver com humanos impulsionou mudanças evolutivas na forma como os gatos produzem sons, transformando o “miau” em uma ferramenta flexível de comunicação pela qual eles podem “negociar” com seus tutores em contextos diferentes. Enquanto o “prrr” funciona como uma assinatura sonora da identidade do gato, o “miau” é uma forma de expressão flexível.