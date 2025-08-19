Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Seis cocôs por hora: como esta ave marinha fertiliza o oceano sem nem pousar

Câmeras nas barrigas das aves revelaram que as cagarras-do-pacífico perdem 5% da massa corporal em fezes a cada hora. Veja vídeo.

Por Bela Lobato 19 ago 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h25
Fotografia de um cagarra-do-pacífico.
 (Shoko TANOI via Youtube/Reprodução)
Continua após publicidade
Seis cocôs por hora: como esta ave marinha fertiliza o oceano sem nem pousar Priorizar nos meus resultados Google

Imagine que você prende uma microcâmera na barriga de uma ave marinha para estudar como ela decola da água. Você espera registrar asas batendo, voos elegantes, talvez até cenas de pesca. Mas o que aparece na tela? Cocô. Muito cocô.

Foi exatamente isso que aconteceu com Leo Uesaka, pesquisador de ecologia comportamental da Universidade de Tóquio. Ele queria entender a corrida das cagarras-do-pacífico (Calonectris leucomelas) antes do voo, mas acabou descobrindo algo ainda mais… produtivo: essas aves seguem uma rotina intestinal rigorosíssima, aliviando-se em pleno ar a cada quatro a dez minutos.

Isso significa que, durante uma hora de voo, a ave perde cerca de 5% do próprio peso em forma de guano. Para comparar: seria como se uma pessoa de 70 quilos ficasse quase quatro quilos mais leve ao fim de uma hora visitando o banheiro.

O novo estudo foi publicado na última segunda-feira (18) na revista científica Current Biology. Outro detalhe intrigou os pesquisadores: elas quase nunca fazem isso enquanto estão na água. Mesmo quando param para descansar, preferem levantar voo de novo só para se aliviar.

Siga

Os cientistas ainda não têm certeza do motivo, mas suspeitam de algumas hipóteses: evitar sujar as próprias penas, não atrair predadores com o cheiro, ou simplesmente porque é mais confortável soltar a carga em movimento do que boiando.

Continua após a publicidade

“As cagarras-do-pacífico têm asas muito longas e estreitas, boas para planar, mas não para bater”, disse, em comunicado, Leo Uesaka. “Elas precisam bater as asas vigorosamente para decolar, o que as deixa exaustas. Isso significa que o risco de excretar na superfície do mar vale mais a pena do que enfrentar o esforço da decolagem. Deve haver uma razão forte por trás disso.”

Continua após a publicidade

A descoberta é muito mais do que uma curiosidade escatológica. “Enquanto assistia ao vídeo, fiquei surpreso ao ver que elas defecavam com muita frequência. A princípio, achei engraçado, mas acabou se tornando algo mais interessante e importante para a ecologia marinha”, disse Uesaka.

As fezes dessas aves são riquíssimas em nitrogênio e fósforo fertilizantes naturais que favorecem o crescimento de plâncton, corais e até influenciar a quantidade de peixes em certas regiões do oceano.

Os próximos passos da pesquisa devem incluir o uso de câmeras e sensores de temperatura, combinados com GPS, para mapear onde as aves marinhas liberam seus excrementos no mar. A expectativa é que os estudos futuros permitam entender melhor o papel das fezes desses animais na ecologia marinha.

Continua após a publicidade

“As fezes são importantes”, disse Uesaka. “Mas as pessoas realmente não pensam nisso.”

Publicidade
TAGS:
animais
AVES
BIOFERTILIZANTE
fezes
oceano
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).