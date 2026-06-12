Sementes reagem ao som da chuva

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Introdução Pesquisa do MIT revela que sementes de arroz podem “ouvir” a chuva. Ao sentir as vibrações das gotas caindo, elas saem da dormência e germinam 37% mais rápido, mesmo sem contato direto com a água. Essa descoberta inovadora sugere que a percepção do som é crucial para o processo de germinação em diversas espécies. Entenda a ciência por trás!

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Sementes reagem a vibrações de chuva antes do contato direto. Estudo do MIT usou 7.860 sementes de arroz. Germinação 37% mais rápida devido ao “som” da chuva. Descoberta pode se aplicar a outras espécies de plantas. Vibrações da água estimulam o fim da dormência.

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Quando as gotas de chuva começam a cair, as sementes enterradas no solo percebem e reagem a isso: elas saem de seu estado dormente e começam a germinar, se preparando para a água extra que logo irão receber. Foi o que descobriram pesquisadores do MIT, que fizeram uma experiência (1) com 7.860 sementes de arroz, colocadas em recipientes com 3 cm de água (para reproduzir o cultivo real do arroz, que é feito em solo encharcado).

Parte delas foi exposta a um gotejamento artificial, simulando chuva, que caía numa plataforma acima dos recipientes. Ou seja, as sementes não tinham contato direto com a chuva; elas só a “ouviam”, ou seja, sentiam as vibrações geradas quando as gotas caíam. Mesmo assim, elas germinaram 37% mais rápido que as outras. Segundo os pesquisadores, é provável que sementes de outras espécies também reajam ao som de chuva.

Fonte 1. “Seeds accelerate germination at beneficial planting depths by sensing the sound of rain”.