Sementes reagem ao som da chuva
Elas sentem as vibrações no chão - e se preparam, antes mesmo de receber a água, para germinar
Quando as gotas de chuva começam a cair, as sementes enterradas no solo percebem e reagem a isso: elas saem de seu estado dormente e começam a germinar, se preparando para a água extra que logo irão receber. Foi o que descobriram pesquisadores do MIT, que fizeram uma experiência (1) com 7.860 sementes de arroz, colocadas em recipientes com 3 cm de água (para reproduzir o cultivo real do arroz, que é feito em solo encharcado).
Parte delas foi exposta a um gotejamento artificial, simulando chuva, que caía numa plataforma acima dos recipientes. Ou seja, as sementes não tinham contato direto com a chuva; elas só a “ouviam”, ou seja, sentiam as vibrações geradas quando as gotas caíam. Mesmo assim, elas germinaram 37% mais rápido que as outras. Segundo os pesquisadores, é provável que sementes de outras espécies também reajam ao som de chuva.
Fonte 1. “Seeds accelerate germination at beneficial planting depths by sensing the sound of rain”.