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Ciência

Sementes reagem ao som da chuva

Elas sentem as vibrações no chão - e se preparam, antes mesmo de receber a água, para germinar

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 12h01
Um rádio antigo de madeira marrom com antena e botões prateados, parcialmente enterrado em um monte de terra escura. Ao lado, um broto verde com folhas vibrantes cresce da mesma terra, em um fundo amarelo.
 (Midjourney/Superinteressante)
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Quando as gotas de chuva começam a cair, as sementes enterradas no solo percebem e reagem a isso: elas saem de seu estado dormente e começam a germinar, se preparando para a água extra que logo irão receber. Foi o que descobriram pesquisadores do MIT, que fizeram uma experiência (1) com 7.860 sementes de arroz, colocadas em recipientes com 3 cm de água (para reproduzir o cultivo real do arroz, que é feito em solo encharcado).

Parte delas foi exposta a um gotejamento artificial, simulando chuva, que caía numa plataforma acima dos recipientes. Ou seja, as sementes não tinham contato direto com a chuva; elas só a “ouviam”, ou seja, sentiam as vibrações geradas quando as gotas caíam. Mesmo assim, elas germinaram 37% mais rápido que as outras. Segundo os pesquisadores, é provável que sementes de outras espécies também reajam ao som de chuva.

Fonte 1. “Seeds accelerate germination at beneficial planting depths by sensing the sound of rain”.

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AGRICULTURA
Chuvas
meteorologia
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