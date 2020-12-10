SpaceX leva células ao espaço
A ideia é usá-las para estudar os efeitos da microgravidade na perda muscular durante viagens ao espaço.
A nave Falcon 9, da SpaceX, decolou com destino à ISS em dezembro, carregando quase 3 mil quilos de equipamentos para experimentos científicos. Mas havia mais coisas na bagagem: um punhado de células do tecido muscular humano.
Trata-se de um experimento liderado por Siobhan Malany, pesquisador da Universidade da Flórida. Na ISS, cientistas vão colocar parte das células em eletrodos para fazê-las contrair, simulando exercícios físicos. Quando as células voltarem à Terra, elas darão novas pistas sobre os efeitos da microgravidade na perda muscular durante viagens ao espaço.