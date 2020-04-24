Telescópio Hubble divulga imagem inédita em aniversário de 30 anos; veja
A foto captada pelo telescópio mostra duas nebulosas, que são berços de estrelas, mas a cena foi batizada de "Recife Cósmico” – pois lembra o fundo do mar.
No dia 24 de abril de 1990, o Telescópio Hubble decolou à bordo do ônibus espacial Discovery acomapanhado de cinco astronautas. Um dia depois, ele entrou em órbita a 600 quilômetros da superfície da Terra, onde está até hoje. Desde então, ele tem contribuído com descobertas sobre o universo e fornecido as imagens mais fantásticas dos cosmos. Se hoje você consegue imaginar como deve ser o Universo visto do vácuo do espaço – e não só da superfície da Terra –, é graças ao Hubble.
Para comemorar o aniversário de 30 anos de seu lançamento, a NASA divulgou uma imagem inédita registrada pelo telescópio. Ela mostra a nebulosa NGC 2014, à direita, junto de sua vizinha NGC 2020, à esquerda. A mancha vermelha é formada por gás hidrogênio, enquanto o azul é gás oxigênio aquecido a mais de 10 mil oC.
As nebulosas fazem parte de uma região de formação de estrelas, contidas na galáxia anã Grande Nuvem de Magalhães, que fica na beirinha da Via Láctea. Elas estão a nada menos que 164 mil anos-luz de nós. O vídeo abaixo mostra o “zoom” que o telescópio fez para chegar até lá.
A cada ano, a NASA seleciona uma imagem feita pelo Hubble para a comemoração do aniversário. Em 2019, a escolhida foi a nebulosa Caranguejo do Sul. Confira abaixo as outras imagens comemorativas do telescópio.
Mas para os 30 anos do telescópio, além da imagem inédita, a agência espacial também anunciou uma série de projetos novos, como a plataforma que mostra o que o Hubble avistou no dia do seu aniversário e um concurso de criações artísticas inspiradas no telescópio.
A Agência Espacial Europeia (ESA) também selecionou 30 instituições e organizações educacionais para receberem a imagem inédita em alta definição – elas vão estampar a foto em locais públicos nesta sexta-feira (24).
A pandemia mudou um pouco os planos. Com a maior parte da população europeia dentro de casa, a ESA e a NASA decidiram estender as celebrações. Elas mudaram as agendas e propuseram que os eventos de comemoração ao Hubble acontecessem ao longo de todo o ano de 2020. Os cientistas esperam que o telescópio continue funcionando por pelo menos mais cinco anos.