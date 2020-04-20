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Tecnologia

Primeira viagem tripulada da SpaceX acontecerá em maio

A NASA anunciou que deve levar dois astronautas à Estação Espacial Internacional no final do mês, usando um foguete de Musk

Por Maria Clara Rossini 20 abr 2020, 17h45 | Atualizado em 20 abr 2020, 17h51
NASA anuncia primeira viagem tripulada da SpaceX em maio
 (NASA Video/Youtube/Reprodução)
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Enquanto o coronavírus está mudando planos e cancelando eventos aqui na Terra, o clima está mais tranquilo no espaço. A pandemia não impediu que a NASA anunciasse a primeira viagem tripulada da SpaceX, que deve ocorrer no dia 27 de maio. Essa é a primeira vez em 10 anos que a agência espacial envia uma missão tripulada partindo dos Estados Unidos.

Os astronautas Robert Behnken e Douglas Hurley fazem parte da missão Demo-2, que levará os tripulantes para a Estação Espacial Internacional. O período que eles vão passar por lá ainda está indefinido.

O anúncio veio por meio de um tweet de Jim Bridenstine, administrador da NASA: “No dia 27 de maio, a NASA mais uma vez vai lançar astronautas americanos em foguetes americanos em solo americano”

https://twitter.com/JimBridenstine/status/1251178705633841167

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O projeto se chama Launch America. O motivo para tanta publicidade em torno do patriotismo americano é simples: desde julho de 2011, a agência tem usado somente foguetes russos, que partem do Casaquistão, para enviar astronautas à estação espacial. 

Desta vez, os dois tripulantes vão sair do Kennedy Space Center, na Flórida. Esse é o mesmo local que lançou as espaçonaves da missão Apollo, responsável por levar 12 astronautas à Lua. O foguete será lançado às 16:32 no horário local (17:32 no horário de Brasília) e deve chegar na Estação após 24 horas.

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Os astronautas vão embarcar em um foguete da SpaceX, empresa de sistemas aeroespaciais fundada por Elon Musk. Os foguetes da empresa já são usados pela NASA desde 2012 para enviar suprimentos à Estação Espacial Internacional, como é o caso da cápsula Dragon. No entanto, essa será a primeira vez que eles carregam humanos. Quem fará as honras é a Crew Dragon, uma versão modificada da cápsula de suprimentos.

Duas fabricantes do setor privado competiam para criar uma cápsula que pudesse levar a tripulação ao espaço: SpaceX e Boeing. A primeira, como você já sabe, acabou ganhando com a Crew Dragon. A candidata da Boeing, chamada Starliner, ficou para trás depois de apresentar um problema com o relógio durante um teste em dezembro de 2019.

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Em março deste ano, a Crew Dragon orbitou a Estação Espacial com um manequim a bordo e retornou em segurança. Agora, o último teste da cápsula será levar os dois astronautas para testar o sistema operacional na prática, o que torna SpaceX a primeira companhia privada a mandar pessoas ao espaço.

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