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Ciência, Saúde

“Tomografias causam 5% dos casos de câncer.” Não é bem assim…

Essa manchete correu a internet. Mas o estudo no qual ela se baseia tem um problema. Entenda.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jun 2025, 12h00
Imagem de uma enfermeira operando um aparelho de ressonância magnética junto ao paciente.
 (zorazhuang/Getty Images)
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“Tomografias causam 5% dos casos de câncer.” Não é bem assim… Priorizar nos meus resultados Google

O que a notícia dizia:
Se a medicina continuar realizando a quantidade atual de exames de tomografia (93 milhões por ano só nos EUA), isso causará 103 mil novos casos

de câncer a cada ano. É que o exame expõe o paciente a uma dose alta de radiação. A conclusão (1) é de cientistas da Universidade da Califórnia.

Qual é a verdade:

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O estudo não teve “grupo de controle”, formado por pessoas que nunca fizeram tomografia. Além disso, para estimar o risco de câncer, ele se baseou em trabalhos que mediram a incidência da doença em sobreviventes dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki.

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Só que essas pessoas receberam doses agudas de radiação (o que não ocorre na tomografia). Várias sociedades médicas, nos EUA e no Brasil, se manifestaram questionando o estudo – e defendendo a importância da tomografia.

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Fonte (1) “Projected Lifetime Cancer Risks From Current Computed Tomography Imaging”, R Smith-Bindman e outros, 2025.

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TAGS:
bomba atômica
Câncer
radiação
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