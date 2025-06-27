“Tomografias causam 5% dos casos de câncer.” Não é bem assim…
Essa manchete correu a internet. Mas o estudo no qual ela se baseia tem um problema. Entenda.
O que a notícia dizia:
Se a medicina continuar realizando a quantidade atual de exames de tomografia (93 milhões por ano só nos EUA), isso causará 103 mil novos casos
de câncer a cada ano. É que o exame expõe o paciente a uma dose alta de radiação. A conclusão (1) é de cientistas da Universidade da Califórnia.
Qual é a verdade:
O estudo não teve “grupo de controle”, formado por pessoas que nunca fizeram tomografia. Além disso, para estimar o risco de câncer, ele se baseou em trabalhos que mediram a incidência da doença em sobreviventes dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki.
Só que essas pessoas receberam doses agudas de radiação (o que não ocorre na tomografia). Várias sociedades médicas, nos EUA e no Brasil, se manifestaram questionando o estudo – e defendendo a importância da tomografia.
Fonte (1) “Projected Lifetime Cancer Risks From Current Computed Tomography Imaging”, R Smith-Bindman e outros, 2025.