“Tomografias causam 5% dos casos de câncer.” Não é bem assim…

O que a notícia dizia:

Se a medicina continuar realizando a quantidade atual de exames de tomografia (93 milhões por ano só nos EUA), isso causará 103 mil novos casos

de câncer a cada ano. É que o exame expõe o paciente a uma dose alta de radiação. A conclusão (1) é de cientistas da Universidade da Califórnia.

Qual é a verdade:

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O estudo não teve “grupo de controle”, formado por pessoas que nunca fizeram tomografia. Além disso, para estimar o risco de câncer, ele se baseou em trabalhos que mediram a incidência da doença em sobreviventes dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki.

Só que essas pessoas receberam doses agudas de radiação (o que não ocorre na tomografia). Várias sociedades médicas, nos EUA e no Brasil, se manifestaram questionando o estudo – e defendendo a importância da tomografia.

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Fonte (1) “Projected Lifetime Cancer Risks From Current Computed Tomography Imaging”, R Smith-Bindman e outros, 2025.

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