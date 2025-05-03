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Ciência

Tubarão ataca humanos somente quando sente cheiro de sangue? Entenda

Não. Tubarões usam vários sentidos, não só o olfato, para caçar - aliás, bater na superfície das águas pode ser mais atraente para esses animais.

Por Manuela Mourão 3 Maio 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h21
Fotografia de um tubarão.
 (Gerald Schömbs/Unsplash)
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A imagem do tubarão como uma máquina de caça movida pelo cheiro de sangue é um dos mitos populares sobre esses animais – e temos a sétima arte para agradecer. Não à toa Jaws, Megatubarão e Sob as Águas do Sena são filmes tão populares. Porém, por mais envolvente que a trilha sonora clássica de Jaws seja, a realidade desses animais é mais complexa: eles não são os assassinos frios que são retratados. 

Embora os tubarões realmente tenham um olfato aguçado e sejam capazes de detectar pequenas concentrações de sangue na água, isso não significa que eles ataquem humanos automaticamente ao sentir esse cheiro.

De acordo com a Ocean Conservation Society, tubarões usam uma combinação de sentidos para localizar suas presas: olfato, visão, audição, percepção de vibrações e até eletrorrecepção. O sangue na água pode chamar a atenção de um tubarão, mas não é o único fator decisivo para provocar um ataque. Na verdade, muitos tubarões ignoram o cheiro de sangue se não associarem a fonte a uma presa adequada.

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Além disso, ataques de tubarão a humanos são extremamente raros, considerando o número de pessoas que entram no mar todos os dias. Pesquisas indicam que, quando ocorrem, esses ataques são, na maioria das vezes, resultado de confusão ou curiosidade — o tubarão pode confundir um nadador ou surfista com uma foca, por exemplo, especialmente em águas turvas.

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Portanto, embora o cheiro de sangue possa atrair a atenção de um tubarão, ele não é o único, nem o principal, gatilho para um ataque. A maioria dos tubarões não vê humanos como presas preferenciais, e muitos incidentes acabam sendo uma “mordida exploratória”, depois da qual o animal costuma se afastar rapidamente.

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A realidade é que nós somos uma ameaça muito maior aos gigantes do mar, e não ao contrário. Segundo o Seaspiracy, tubarões matam menos de 20 pessoas por ano, enquanto seres humanos matam entre 20 e 50 milhões de tubarões anualmente. 

Embora o olfato dos tubarões seja poderoso, eles não dependem apenas do cheiro de sangue para encontrar presas. Esses animais possuem poros chamados

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ampolas de Lorenzini, que detectam campos elétricos gerados por outros animais, além de uma linha lateral sensível a movimentos na água, audição capaz de captar sons a longas distâncias e visão eficiente até no escuro. 

Ou seja, se os tubarões realmente estivessem caçando humanos, usariam todos esses sentidos — não apenas o olfato. O sangue é bem menos atraente do que uma movimentação cheia de splashes na água.

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sangue
tubarão
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