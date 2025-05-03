Tubarão ataca humanos somente quando sente cheiro de sangue? Entenda
Não. Tubarões usam vários sentidos, não só o olfato, para caçar - aliás, bater na superfície das águas pode ser mais atraente para esses animais.
A imagem do tubarão como uma máquina de caça movida pelo cheiro de sangue é um dos mitos populares sobre esses animais – e temos a sétima arte para agradecer. Não à toa Jaws, Megatubarão e Sob as Águas do Sena são filmes tão populares. Porém, por mais envolvente que a trilha sonora clássica de Jaws seja, a realidade desses animais é mais complexa: eles não são os assassinos frios que são retratados.
Embora os tubarões realmente tenham um olfato aguçado e sejam capazes de detectar pequenas concentrações de sangue na água, isso não significa que eles ataquem humanos automaticamente ao sentir esse cheiro.
De acordo com a Ocean Conservation Society, tubarões usam uma combinação de sentidos para localizar suas presas: olfato, visão, audição, percepção de vibrações e até eletrorrecepção. O sangue na água pode chamar a atenção de um tubarão, mas não é o único fator decisivo para provocar um ataque. Na verdade, muitos tubarões ignoram o cheiro de sangue se não associarem a fonte a uma presa adequada.
Além disso, ataques de tubarão a humanos são extremamente raros, considerando o número de pessoas que entram no mar todos os dias. Pesquisas indicam que, quando ocorrem, esses ataques são, na maioria das vezes, resultado de confusão ou curiosidade — o tubarão pode confundir um nadador ou surfista com uma foca, por exemplo, especialmente em águas turvas.
Portanto, embora o cheiro de sangue possa atrair a atenção de um tubarão, ele não é o único, nem o principal, gatilho para um ataque. A maioria dos tubarões não vê humanos como presas preferenciais, e muitos incidentes acabam sendo uma “mordida exploratória”, depois da qual o animal costuma se afastar rapidamente.
A realidade é que nós somos uma ameaça muito maior aos gigantes do mar, e não ao contrário. Segundo o Seaspiracy, tubarões matam menos de 20 pessoas por ano, enquanto seres humanos matam entre 20 e 50 milhões de tubarões anualmente.
Embora o olfato dos tubarões seja poderoso, eles não dependem apenas do cheiro de sangue para encontrar presas. Esses animais possuem poros chamados
ampolas de Lorenzini, que detectam campos elétricos gerados por outros animais, além de uma linha lateral sensível a movimentos na água, audição capaz de captar sons a longas distâncias e visão eficiente até no escuro.
Ou seja, se os tubarões realmente estivessem caçando humanos, usariam todos esses sentidos — não apenas o olfato. O sangue é bem menos atraente do que uma movimentação cheia de splashes na água.