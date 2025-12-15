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Ciência

Universo não é uma simulação, diz estudo

Análise matemática aponta falhas nessa tese intrigante – e recorrente.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 dez 2025, 12h00
Imagem, em preto e branco, de uma galáxia.
 (Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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E se a realidade for apenas uma simulação de computador, dentro da qual existimos? Essa hipótese foi proposta diversas vezes (a mais famosa em 2003, pelo filósofo sueco Nick Bostrom), e vive sendo citada em debates online. Ela soa absurda, mas é surpreendentemente difícil de refutar – se estivermos dentro de uma simulação, não temos como enxergar isso.

Um grupo de cientistas canadenses decidiu tentar: publicou um estudo (1) provando matematicamente que o universo não é uma simulação. O mais interessante é como eles chegaram a essa conclusão. “Nós demonstramos que é impossível descrever todos os aspectos da realidade física usando uma teoria computacional da gravidade quântica”, disse Mir Faizal, professor da Universidade da Colúmbia Britânica e autor do estudo, em nota.

A gravidade quântica é um campo de estudos que tenta unificar a física newtoniana com a física quântica – o que poderia levar à chamada “teoria de tudo”, capaz de explicar o funcionamento do Universo. Faizal e seus colegas mostraram que é impossível fazer isso de forma puramente matemática. “Nenhuma teoria de tudo pode ser derivada da computação”, disse ele. “Portanto, este universo não pode ser uma simulação.”

Fonte 1. “Consequences of undecidability in physics on the theory of everything”.

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