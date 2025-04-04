“Utensílios de plástico preto oferecem risco à saúde”. Não é bem assim…

O que a notícia dizia:

Espátulas, colheres e outros utensílios culinários de plástico preto contêm substâncias retardantes de fogo – e liberam esses compostos, que podem causar câncer e disfunções hormonais, na comida. Foi o que constatou um estudo (1) publicado por cientistas da Holanda e dos EUA.

Qual é a verdade:

O estudo constatou que os utensílios pretos liberam 34.700 nanogramas de BDE-209, um retardante de fogo, na comida a cada dia de uso. Isso chega bem perto do limite máximo considerado seguro para a saúde, 42.000 ng/dia (para uma pessoa de 60 quilos).

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Porém, após a publicação do trabalho, os cientistas encontraram nele um erro de digitação: na verdade, o limite seguro é dez vezes maior, 420 mil ng/dia. Logo, os utensílios pretos atendem às normas de segurança – e não são perigosos.

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Fonte 1. “From e-waste to living space: Flame retardants contaminating household items add to concern about plastic recycling”, M Liu e outros, 2024.

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