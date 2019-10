O mundo invisível está na moda: nunca se falou tanto de física quântica (infelizmente, nem sempre da forma que deveria) ou microuniversos, ainda mais após o sucesso de heróis como o Homem Formiga.

Mas saindo do mundo subatômico e indo para o microscópico, também há belezas incríveis escondidas ao olho nu. E é por isso que, desde 1975, o prêmio Small World agracia as melhores imagens capturadas por microfotografia, técnica que tenta retratar com lentes de câmeras potentes o que é visível apenas no microscópio científico.

Esse ano, o primeiro lugar foi para uma dupla de mulheres, Teresa Zgoda e Teresa Kugler, que capturaram a imagem de um embrião de tartaruga. A foto foi feita enquanto as duas ajudavam no curso de embriologia do Laboratório Biológico Marinho de Nova York.

Veja na galeria abaixo o top 10 da 45º edição – e uma menção honrosa que, dada sua complexidade, não poderia ficar de fora.