O mundo invisível está na moda: nunca se falou tanto de física quântica (infelizmente, nem sempre da forma que deveria) ou microuniversos, ainda mais após o sucesso de heróis como o Homem Formiga.

Mas saindo do mundo subatômico e indo para o microscópico, também há belezas incríveis escondidas ao olho nu. E é por isso que, desde 1975, o prêmio Small World agracia as melhores imagens capturadas por microfotografia, técnica que tenta retratar com lentes de câmeras potentes o que é visível apenas no microscópio científico.

Esse ano, o primeiro lugar foi para uma dupla de mulheres, Teresa Zgoda e Teresa Kugler, que capturaram a imagem de um embrião de tartaruga. A foto foi feita enquanto as duas ajudavam no curso de embriologia do Laboratório Biológico Marinho de Nova York.

Veja na galeria abaixo o top 10 da 45º edição – e uma menção honrosa que, dada sua complexidade, não poderia ficar de fora.

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1/11 Começando pelo décimo lugar, temos a representação de algo que nos lembra aulas de biologia: uma divisão celular. O autor destacou justamente duas fases do processo de mitose: uma anáfase na célula de baixo, e uma telófase na de cima. (Jason M. Kirk / Nikon Small World 2019/Divulgação) 2/11 O nono colocado é um forma diferente de ver uma tulipa: de cima, com todos os seus detalhes. Os detalhes no miolo, inclusive, lembram pequenas borboletas. (Andrei Savitsky / Nikon Small World 2019/Divulgação) 3/11 Parece um monte de dados de computador, mas o oitavo colocado no concurso, na verdade, revela a configuração interna de uma gota de água congelada. (Garzon Christian / Nikon Small World 2019/Divulgação) 4/11 O sétimo lugar mostra o detalhe de um cravo vermelho chinês (preste atenção no entrono da foto), focando em sua antera cheia de grãos de pólen. (Dr. Guillermo López López / Nikon Small World 2019/Divulgação) 5/11 Aranhas peludas são assustadoras por natureza, mas os pelos brancos neste minúsculo aracnídeo mais parecem um casaco de pele. Outro destaque deste sexto lugar que salta aos olhos (rs) é o contraste do branco com os vários pares de olhos negros. (Javier Rupérez / Nikon Small World 2019/Divulgação) 6/11 O quinto colocado retrata a natureza real de um floco de neve: microscopicamente todos remetem a estrelas de seis pontas, por conta da forma como as moléculas de água se organizam quando congelam. (Caleb Foster / Nikon Small World 2019/Divulgação) 7/11 Todo ano aparece um mosquito no top 10, é verdade. Mas o quarto lugar de 2019 retratou um com uma característica peculiar: antenas cheias de pêlos. (Jan Rosenboom / Nikon Small World 2019/Divulgação) 8/11 Começando o pódio: a medalha de bronze vai para esse incrível embrião de jacaré, com apenas 20 dias de desenvolvimento. O autor está estudando a evolução da anatomia dos vertebrados – e aproveitou pra registrar essa bela imagem usando a técnica de imunofluorescência. (Daniel Smith Paredes e Dr. Bhart-Anjan S. Bhullar / Nikon Small World 2019/Divulgação) 9/11 A medalha de prata vai para uma imagem composta por protozoários unicelulares de água doce. Além da observação das organelas dentro de seu corpo, o destaque vai pra captura de detalhes: os cílios, usados por eles para alimentação e locomoção, receberam um brilho especial. (Dr. Igor Siwanowicz / Nikon Small World 2019/Divulgação) 10/11 Para chegar à foto que ganhou a medalha de ouro, as autoras uniram duas paixões: arte e ciência. Essa tartaruga, na verdade, é um feto com menos de 3 centímetros de comprimento e largura. Sua representação final é fruto de uma compilação de centenas de fotos unidas e combinadas a técnicas como fluorescência e estereomicroscopia. (Teresa Zgoda e Teresa Kugler / Nikon Small World 2019/Divulgação) 11/11 Menção honrosa: apesar de todas as imagens serem deleites para os olhos, confesso que esta aqui, a 15º colocada, conquistou a repórter que vos escreve. Afinal, o que é mais fofo que uma fêmea de plâncton grávida? (Marek Miś / Nikon Small World 2019/Divulgação)