Vídeo mostra labirinto de 1.600 quilômetros de extensão em Marte
Enquanto não dá para comprar uma passagem, o jeito é assistir a paisagem do Planeta Vermelho a distância
A Agência Espacial Europeia (ESA) divulgou um vídeo impressionante mostrando um sobrevoo pela superfície marciana, produzido pela sonda Mars Express.
O vídeo é uma animação baseada nas imagens obtidas em órbita pela Câmera High Resolution Stereo (HRSC). Ela captura várias imagens quase simultâneas de um mesmo ponto para revelar detalhes topográficos e morfológicos do terreno. Seu diferencial é combinar estéreo, cor e precisão em um único registro, e é essencial para o mapeamento e o estudo da evolução geológica e climática do planeta.
Cada segundo do vídeo tem 50 quadros, formados por imagens distintas combinadas com informações topográficas do modelo digital do terreno para gerar uma paisagem tridimensional.
A animação leva os espectadores a um voo hipnotizante sobre canais sinuosos esculpidos pela água, ilhas que resistiram à erosão e um labirinto de terreno montanhoso. Parece cena de vídeo ou videogame.
O ponto central do passeio é um canal de escoamento com 1.300 km de extensão chamado Shalbatana Vallis, que desce em cascata da região montanhosa de Xanthe Terra até as planícies mais suaves de Chryse Planitia.
A União Astronômica Internacional nomeou Xanthe Terra em 1979, após o mapeamento de alta resolução de Marte por naves espaciais da época. O nome significa algo como “terra amarela dourada”.
Os cientistas sabem que, bilhões de anos atrás, a água jorrou por Shalbatana Vallis, criando muitas das características do terreno que vemos hoje. O passeio culmina em uma vista espetacular de uma cratera de impacto de 100 km de largura, que foi formada na superfície de Marte quando o planeta colidiu com uma rocha espacial.
Ao assistir o vídeo, não deixe de ouvir a narração – a faixa de áudio original é em inglês, mas há locução traduzida automaticamente para o português.
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Desde 2003, Mars Express examina a geologia de Marte como parte da missão mais ampla de busca por vida. A missão original deveria ter durado apenas dois anos, mas, como a espaçonave ainda está em boas condições após mais de 20 anos de serviço, o período foi estendido várias vezes com base em seu retorno científico.
“Embora possa estar sentindo o peso da idade, ela continua a revelar segredos do Planeta Vermelho, com implicações para nossa compreensão de nosso próprio lar”, diz o site da ESA sobre a Mars Express, em virtude do seu aniversário de 20 anos, em 2023.