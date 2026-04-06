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Ciência

Vírus e bactérias sofreram mutações no espaço

Microgravidade da ISS desencadeou corrida evolutiva entre dois micróbios.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 abr 2026, 12h00
Imagem de um satélite orbitando o planeta Terra.
 (Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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Pesquisadores da Universidade de Wisconsin-Madison, nos EUA, enviaram (1) uma caixa contendo amostras de um vírus e de uma bactéria para a Estação Espacial Internacional (ISS), onde esses micróbios foram cultivados e observados ao longo de 25 dias.

O vírus escolhido foi o T7, um bacteriófago (ataca bactérias). Já a bactéria foi a Escherichia coli, que vive no sistema digestivo de humanos e diversos animais (mas também pode causar doenças).

A microgravidade do espaço desencadeou mutações na E. coli, com alterações em genes relacionados à membrana externa, que ficou mais resistente. Mas o mais surpreendente aconteceu em seguida: o vírus T7 também passou a sofrer mutações, que o tornaram capaz de atacar essa versão reforçada da E. coli.

Ou seja, a microgravidade provocou uma competição entre os dois micróbios. Agora, os cientistas pretendem usar os efeitos dela para desenvolver novos bacteriófagos, que possam tratar infecções resistentes a antibióticos.

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Fonte 1. “Microgravity reshapes bacteriophage–host coevolution aboard the International Space Station”

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Bactérias
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