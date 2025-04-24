Vírus manipula planta e inseto para se espalhar

O “vírus da ondulação da folha amarela do tomate” (TYLCV, na sigla em inglês) é um problema global na agricultura. Ele afeta as plantações de tomate, arrasando sua produtividade, e não pode ser combatido ou prevenido com agrotóxicos.

Um novo estudo (1), publicado pela Academia de Ciências Agrícolas da China, revelou como o vírus age, executando uma sequência surpreendente de ações. Primeiro, ele altera a expressão genética do tomateiro: turbina a atividade de dois genes, chamados TPS3 e TPS7.

Isso faz a planta aumentar a produção de beta-mirceno, um composto volátil que atrai moscas (especialmente a Bemisia tabaci, popularmente conhecida como mosca-branca).

Quando as moscas pousam no tomateiro infectado, e comem pedaços dele, o vírus passa para o organismo delas. Aí, ele executa a ação contrária: inibe os receptores olfativos, localizados nas anteninhas da mosca, que detectam beta-mirceno.

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Com isso, as moscas infectadas passam a preferir tomateiros normais, saudáveis – e, ao pousar neles, transmitem o vírus. O processo é repetido em mais e mais plantas, espalhando a infecção por toda a lavoura.

Fonte (1) “A plant virus manipulates both its host plant and the insect that facilitates its transmission”, P Liang e outros, 2025.

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