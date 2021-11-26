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Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Tecnologia

5 ótimas ofertas da Black Friday 2021

Notebook com SSD a R$ 3 mil, Macbook Air M1 pela metade do preço, tv gigante a preço de pequena, fone noise canceling bom e barato - e smart speaker do Google com 40% de desconto. Veja as melhores coisas que encontramos hoje.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 nov 2021, 07h19 | Atualizado em 6 set 2024, 09h25
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 (Superinteressante/Montagem sobre reprodução)
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5 ótimas ofertas da Black Friday 2021 Priorizar nos meus resultados Google

Notebook com SSD a R$ 3 mil, Macbook Air M1 pela metade do preço, tv gigante a preço de pequena, fone noise canceling bom e barato – e smart speaker do Google com 40% de desconto. Veja as melhores coisas que encontramos hoje.  

Chegamos à segunda Black Friday da pandemia. A Covid recuou, inclusive no Brasil, mas as consequências econômicas do coronavírus continuam: o mundo vive uma escassez de chips que encarece os produtos eletrônicos, isso quando é possível encontrá-los (um ano após o lançamento, o Xbox Series X segue esgotado no Brasil), o dólar permanece nas alturas – e agora, diferente de 2020, a inflação está disparando. Apesar de tudo isso, ainda é possível encontrar ofertas que valem a pena. Vamos lá. 

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(Acer/Divulgação)

Notebook Acer Core i5 

O processador é ótimo, um Core i5 de 10a. geração, a máquina vem com SSD (256 GB) e 8 gigabytes de memória RAM, e a tela de 15,6 polegadas é Full HD – não 720p, como em outros notebooks dessa faixa de preço. O único porém é o sistema operacional, que é o Windows 10 (não o 11). Mas beleza. Notebook honesto e bem rápido, com uma bela configuração para trabalhar sem estresse nem preocupações pelos próximos anos.

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R$ 3.059 no Extra.

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(Apple/Divulgação)
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Macbook Air M1 8 GB 256 GB SSD

O processador M1, da Apple, revolucionou a relação entre performance e consumo de energia: graças a ele, os notebooks da empresa alcançam incríveis 16 a 18 horas de bateria. É o caso do Air; que, apesar de fino e leve, é superpotente. Um sonho de consumo, que fica só no sonho mesmo: no site da Apple, ele custa assustadores R$ 12.999. Mas, na Amazon, está saindo quase pela metade do preço. 

R$ 7.399 na Amazon (na cor cinza, R$ 7.499).  

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(LG/Divulgação)

Smart TV LG 4K 70 polegadas

Quer uma TV grande? Muito grande? Esta é um monstro: a área da tela, que tem 70 polegadas de diagonal, equivale a quase quatro TVs de 42″. O webOS, sistema operacional da LG, é rápido e bem servido de aplicativos (o que nem sempre é o caso nas televisões das marcas mais baratas), e a TV tem um recurso incomum e bem útil: também transmite áudio via Bluetooth, para você conectar uma caixa de som ou fones de ouvido sem fio. Tudo isso por menos de R$ 4 mil – que, até não muito tempo atrás, era o preço das televisões de 55″, bem menores. 

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R$ 3.860 no Submarino (com o cupom Nivel10)

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(Edifier/Divulgação)
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Fone Bluetooth com noise canceling Edifier W820NB

Ok, ele não é tão bom quanto um Sony WH-1000XM4. Mas é ótimo: é bem confortável, sua qualidade de som é ótima, a bateria dura bastante, ele vem com um app com várias funções úteis – e seu sistema de cancelamento de ruído é surpreendentemente eficaz. Em suma, um belo fone, ideal para a maioria das pessoas – e que custa 1/5 do flagship da Sony. 

R$ 424 na Loja Edifier

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(Google/Divulgação)

Caixa de som inteligente Google Nest Audio

“Ela não reescreve as leis da física. Mas consegue uma qualidade de som muito superior às smart speakers básicas – mantendo preço e tamanho aceitáveis”. Foi o que escrevi no review da Nest Audio, em abril. E olha que, naquele momento, ela custava R$ 849. Na Black Friday, está quase pela metade do preço. Caixa com som ótimo, suficiente para a maioria das pessoas, e todos os recursos de voz do Google Assistente. Relação custo-benefício imbatível. 

R$ 499 nas Americanas.

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Black Friday
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