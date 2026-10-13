Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Imagem Blog

Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Ciência

“Ace Combat 8” equilibra ação e pitadas de simulação de voo

Novo jogo da franquia de batalhas aéreas tem mais de 30 aviões, missões intensas e variadas e bom modo multijogador; leia análise

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 15h00
Piloto de caça com capacete e máscara de oxigênio, visto de dentro da cabine, com o céu azul e nuvens brancas ao fundo. As asas do avião e mísseis acoplados são visíveis, com rastros de fumaça no céu
 (Bandai Namco/Reprodução)
Continua após publicidade
“Ace Combat 8” equilibra ação e pitadas de simulação de voo Priorizar nos meus resultados Google

A franquia Ace Combat foi criada em 1995 pela produtora japonesa Bandai Namco e teve várias continuações, que somadas venderam mais de 20 milhões de cópias. Ao jogar uma delas, logo fica claro o motivo: o game combina duelos aéreos intensos e diretos, com uma jogabilidade explicitamente arcade, com algumas características de simulação de voo. 

Ace Combat 8: Wings of Theve, lançado no começo do mês, executa bem essa fórmula. Ele foi desenvolvido com a colaboração da sueca Saab (criadora do caça Gripen) e da americana Northrop Grumman (fabricante do F-14), entre outras empresas do setor aeroespacial, e  reproduz fielmente o cockpit dessas e de outras aeronaves – são mais de 30 ao todo, que você vai desbloqueando ao progredir pelas missões.  

O game oferece dois modos de pilotagem: o Standard, em que basta virar a alavanca do controle para guiar o avião, e o Expert, no qual também é preciso controlar roll e pitch da aeronave. No PC, dá até para jogar usando manche, se você tiver um. Por outro lado, os controles são altamente simplificados (não é necessário, nem possível, mexer no painel dos caças). Ao final de algumas fases, você tem de pousar em porta-aviões – mas isso pode ser feito manual ou automaticamente. 

Siga
Continua após a publicidade
Três caças militares cinzas voam em formação contra um céu azul com nuvens brancas. Dois aviões estão em primeiro plano, um à esquerda e outro à direita, com seus motores e asas visíveis. O terceiro avião está mais distante, à direita, com a cauda e parte da asa visíveis. Todos os aviões estão equipados com mísseis sob as asas
(Bandai Namco/Reprodução)

As missões são interessantes e variadas: além de enfrentar diretamente outros caças, no dogfight clássico, também há momentos em que é preciso interceptar drones e bombardeios ou escoltar navios. Você voa na companhia de outros caças, aos quais pode dar ordens simples, como atacar determinado alvo ou usar uma arma específica. O modo carreira tem 30 missões e dura de 15 a 20 horas, dependendo do seu ritmo.

Continua após a publicidade

Há um claro esforço para desenvolver a história, com boa quantidade de cenas e diálogos entre personagens, mas o resultado acaba sendo meio genérico. Tudo bem – pois as missões em si são ótimas. Também há um bom modo online, com partidas PvE (nas quais grupos de pessoas enfrentam juntos um inimigo) e PvP (combate direto entre os jogadores).  

Os gráficos são bonitos e imersivos, especialmente se você jogar com a câmera de dentro do cockpit – a iluminação e os reflexos na canopla do avião são bem convincentes. Em diversos momentos, é preciso voar por dentro de nuvens, o que também torna a ação mais realista. Testamos o jogo no PC, sem problemas para manter 60 fps estáveis na resolução 4K.  

Continua após a publicidade
Três caças militares cinzas voam entre nuvens brancas e fofas. O avião em primeiro plano tem 204 e FAS-830 na lateral, e NAVY na cauda, com um emblema MF e um símbolo de torre. Mísseis estão presos sob suas asas. Outros dois caças aparecem mais distantes, um à esquerda e outro à direita, com o sol brilhando ao fundo
(Bandai Namco/Reprodução)

Nem haveria como ser de outra forma, pois a placa de vídeo usada foi uma RTX 5080, que esbanja poder de fogo: é capaz de executar 56,2 teraflops (trilhões de operações matemáticas por segundo). Isso é cinco vezes o poder gráfico do PlayStation 5, e supera até o patamar especulado para a próxima geração de consoles, que devem chegar em 2027 ou 2028. 

Continua após a publicidade

A RTX 5080 é compatível com a tecnologia DLSS 5 Neural Rendering, da Nvidia, que promete revolucionar o visual dos games. Mas Ace Combat 8 não oferece, ao menos por enquanto, esse modo (só as funções tradicionais do DLSS, como upscaling e geração de quadros por inteligência artificial). Tomara que a Bandai Namco adicione o Neural Rendering ao jogo – em tese, o processo não dá muito trabalho.

Ace Combat 8 está à altura do nome, com um bom modo carreira e ótimos combates multijogador – e mantém a franquia no topo dos games de combate aéreo.

Continua após a publicidade

Ace Combat 8: Wings of Theve está disponível para PC (Steam), PlayStation 5 e Xbox Series. O preço varia de R$ 309,50 a R$ 399,90. A versão para PS5 também pode ser encontrada em mídia física (R$ 380 na Amazon). 

Publicidade
TAGS:
Games
Inteligência artificial
Playstation
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).