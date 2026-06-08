Apple mostra nova versão da assistente Siri, desenvolvida com IA do Google

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Introdução A WWDC 2024 da Apple trouxe aprimoramentos no iOS com apps 30% mais rápidos, recursos de saúde feminina e controle parental. O destaque foi a Apple Intelligence e a nova Siri AI, agora com Gemini, oferecendo interações mais inteligentes, análise de dados e organização, marcando a entrada forte da Apple na IA.

Principais Tópicos





iOS 27: Apps 30% mais rápidos e melhorias no design Liquid Glass. Novos recursos: Acompanhamento de menopausa no Apple Health e equalizador para AirPods. Controle Parental: Ferramentas aprimoradas para gerenciar apps e tempo de uso de crianças. Apple Intelligence: Colaboração com Google Gemini para IA mais poderosa. Siri AI: Assistente reformulada com inteligência contextual e interação com vários apps.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Acabou de terminar a apresentação do Worldwide Developers Conference (WWDC), evento anual da Apple dedicado a software. Foi o último de Tim Cook como CEO da empresa (ele deixa o cargo em setembro), e começou com alterações na linguagem de design Liquid Glass, que desde o ano passado é usada no iOS, no macOS e no iPad OS – e recebeu críticas por ter alguns pontos pouco legíveis. Segundo a Apple, agora será possível suprimir a transparência de certos elementos.

A empresa também citou melhorias no código do iOS – que, segundo ela, farão os apps abrirem 30% mais rápido. Isso é especialmente relevante para iPhones mais antigos (o iOS 27 poderá ser instalado em modelos a partir do iPhone 11).

O aplicativo Apple Health permitirá acompanhar dados relativos à perimenopausa e à menopausa. Os fones AirPods finalmente vão ganhar um equalizador de áudio (mesmo que, aparentemente, com apenas três bandas). O iOS terá novos recursos de controle parental, tornando mais fácil definir quais apps e sites as crianças poderão acessar em seus iPhones ou iPads – elas poderão enviar, com um clique, pedidos de autorização pelo aplicativo Messages.

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Também será possível determinar um tempo máximo de uso, por dia, para cada categoria de conteúdo (como redes sociais, games e vídeos).

Em seguida veio o mais esperado: novidades para a Apple Intelligence, conjunto de ferramentas de IA da empresa. No começo do ano, a Apple assinou um acordo com o Google para utilizar o algoritmo Gemini em seus sistemas operacionais. Parte da dificuldade que ela vem tendo em entregar os recursos prometidos para a Apple Intelligence, apresentada em 2024, está na insistência em só usar algoritmos próprios. A adoção do Gemini, que trabalhará em conjunto com os modelos de IA da Apple, deve ajudar a superar isso.

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Ele é o cérebro da nova versão da assistente Siri, rebatizada de Siri AI. Ela responde perguntas e reage ao que está na tela. Na demonstração feita pela Apple, um engenheiro perguntou a ela onde havia sido capturada uma foto que aparecia no feed do Instagram. A Siri AI também coloca lembretes na sua agenda, ajuda a planejar roteiros de viagens e organizar festas. Pode analisar e comparar documentos, bem como achar informações contidas nos seus emails, mensagens e agenda. Além disso, segundo a Apple, cruza dados entre apps – se você estiver conversando com alguém no Messages e a pessoa perguntar sobre as fotos de um determinado evento, por exemplo, a IA mostrará um atalho para as imagens relevantes no app Photos.

A Siri AI ainda não entrega tudo o que foi prometido (numa propaganda que a Apple acabou retirando do YouTube, o iPhone era tão esperto que ajudava o usuário a se lembrar do nome de alguém) e também não inclui funções de “IA agêntica”, que executa sozinha ações úteis e é a grande aposta da indústria de tecnologia. Mas ela já é alguma coisa – e o simples fato de estar integrada aos sistemas operacionais da Apple já deverá fazer com que seja muito usada, colocando a empresa entre as maiores forças do mercado de IA.

Inicialmente, a Siri AI só funcionará em inglês (e não estará disponível, devido a questões regulatórias, na Europa e na China). As novas versões do iOS, do iPadOS e do macOS serão liberadas hoje, em versões beta, para desenvolvedores de software. Para o consumidor final, chegam no segundo semestre.