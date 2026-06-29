Casa Branca vai controlar acesso a novo algoritmo da OpenAI

À primeira vista, o novo algoritmo GPT-5.6 não parece ser um salto dramático em relação ao antecessor: a principal vantagem prometida pela OpenAI na apresentação do software é que sua versão intermediária, batizada de Terra, apresenta performance comparável ao GPT-5.5, mas pela metade do preço. Além da versão Terra, o algoritmo também tem a Sol (mais avançada, com maior consumo de poder computacional) e a Luna, mais leve e rápida.

Porém, de acordo com o site The Information, que cita duas fontes internas da OpenAI, o governo americano decidiu que o GPT-5.6 só poderá ser utilizado por empresas e instituições previamente aprovadas – sendo que essa seleção será feita pelas autoridades, não pela OpenAI.

O motivo alegado é a segurança nacional – mesma razão invocada para justificar as restrições impostas aos algoritmos Mythos e Fable, da Anthropic, cujo uso por estrangeiros foi proibido (eles acabaram sendo tirados do ar). O mau uso desses algoritmos poderia representar uma ameaça cibernética aos EUA, pois eles supostamente são pródigos em encontrar brechas de segurança em outros softwares.

Porém, as restrições impostas pela Casa Branca aos novos algoritmos da Anthropic, e agora ao GPT-5.6, também podem ter outra razão: evitar que a China realize um processo chamado “destilação”, no qual um bot de IA mais simples é treinado com as respostas geradas por outro mais sofisticado – e adquire as habilidades dele.

Segundo a Anthropic, a empresa chinesa Alibaba teria feito exatamente isso, utilizando 25 mil contas falsas criadas no serviço Claude, entre os dias 22 de abril e 5 de junho, para ter 28,8 milhões de diálogos com o robô – e dessa forma, diz a Anthropic, ela teria conseguido “destilar” e reproduzir parcialmente as habilidades do algoritmo Mythos. A Alibaba foi procurada pela BBC e pelo Wall Street Journal, mas não se manifestou.

Em fevereiro, a Anthropic já havia acusado as empresas chinesas DeepSeek, MiniMax e Moonshot AI de fazer a mesma coisa: elas teriam realizado quase 17 milhões de conversações com o bot Claude para tentar extrair e replicar o conteúdo dele.