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Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Ciência

“F1 25” tem modo carreira melhorado – e trechos jogáveis do filme da Fórmula 1

Nova edição do game, que está sendo lançada hoje para PlayStation, Xbox e PC, também traz evolução gráfica e a possibilidade de correr em pistas invertidas; leia review

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 Maio 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Imagem do carro da Ferrari no jogo da F1 25.
 (Electronic Arts/Divulgação)
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“F1 25” tem modo carreira melhorado – e trechos jogáveis do filme da Fórmula 1 Priorizar nos meus resultados Google

Todo ano a desenvolvedora inglesa Codemasters (que desde 2021 pertence à Electronic Arts) lança um game da Fórmula 1. Só que esse trabalho exige mais do que 12 meses. Então os desenvolvedores se dividem em duas equipes, que cuidam de partes diferentes do jogo e por isso certos elementos dele, como o modo Braking Point, só aparecem de dois em dois anos. 

F1 25, que está sendo lançado hoje para PlayStation, Xbox Series X/S e PC, retoma esse modo: ele se chama Braking Point 3, e continua a saga da equipe Konnersport, que luta com a Red Bull pelo campeonato mundial da Fórmula 1. Você assume o papel dos pilotos, Aiden e Callie, e tem de lidar com situações durante as corridas.

Imagem dos carros no jogo da F1 25.
(Electronic Arts/Divulgação)

Como nas edições anteriores, a história é interessante e bem contada, com elementos que realmente têm a ver com a F1

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num dos capítulos, por exemplo, Max Verstappen joga Aiden para fora da pista (algo que Max tem feito, com certa frequência, na vida real).

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Além de Braking Point 3, F1 25 também traz outro modo narrativo: cenas jogáveis do filme da Fórmula 1, que é protagonizado pelo ator Brad Pitt (ele faz um piloto veterano meio desacreditado, que volta à F1 para tentar dar a volta por cima) e chega aos cinemas dia 26 de junho. 

São ao todo 7 cenas: ao selecionar uma delas, você assiste a aquele pedacinho do filme e aí assume o volante, tendo de completar o objetivo previsto no roteiro (como alcançar determinado tempo de volta). Por enquanto, apenas uma das cenas está disponível

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as demais serão liberadas em 30/6, logo após o lançamento do filme. 

F1 25 traz uma evolução do modo My Team, em que você assume o papel de chefe de equipe e tem de gerenciar a empresa. Ele está mais sofisticado, com mais elementos (agora os departamentos de desenvolvimento e fabricação do carro, por exemplo, são separados).

A qualidade gráfica do jogo também evoluiu: as pistas estão mais detalhadas, com elementos (arquibancadas, placas, grama) mais nítidos. Não chega a ser um salto, mas é bem perceptível. Mas isso também tem um preço

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coloca mais pressão sobre o hardware. 

Meu PC, com placa de vídeo GeForce RTX 3080 Ti (que alcança 34,1 teraflops, o triplo da capacidade gráfica do PlayStation 5), tirava de letra F1 24 – que ele conseguia rodar em 4K, a 60 quadros por segundo, com todos os efeitos gráficos no máximo. 

Em

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F1 25, não é assim. Mesmo com a ajuda do upscaling via DLSS, tive de abaixar um pouco as configurações gráficas e desativar vários dos efeitos de ray tracing (passando a usar iluminação pré-computada) para conseguir 60 fps travados. O jogo continua muito bonito com exceção das corridas noturnas, o ray tracing não chega a fazer tanta diferença. 

Pela primeira vez, o jogo da Fórmula 1 permite correr em pistas reversas, no sentido contrário ao da vida real. Isso pode ser bem divertido, especialmente em corridas online. Porém, por enquanto só três circuitos estão disponíveis em versão invertida: Áustria, Reino Unido e Holanda. A Codemasters deveria liberar logo os demais – descer a curva Eau Rouge, em Spa Francorchamps, deve ser bem interessante.    

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F1 25 traz bastante conteúdo novo, e é uma boa pedida para os fãs da Fórmula 1. Está entre os melhores títulos de F1 lançados pela Codemasters, que desde 2010 produz os games da categoria.

Imagem do jogo F1 25.
(Electronic Arts/Divulgação)

No PC (Steam), ele está sendo lançado por R$ 249, bem abaixo do preço normal. Pode ser uma resposta ao mau desempenho comercial de F1 24, que vendeu 44% menos cópias para PC, no lançamento, do que F1 23.  

Num momento em que a indústria de games começa a aumentar seus preços de forma generalizada, a redução em F1 25 é muito bem vinda. Mas a Electronic Arts poderia fazer isso também nos consoles onde o game está sendo lançado pelo valor normal.  

F1 25 está disponível a partir de hoje, 30/5, para PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Custa R$ 249 no PC (Steam), e R$ 349,90 nos consoles.

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