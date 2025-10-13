“Formula Legends” é uma boa surpresa para os fãs de F1

Nos anos 1960, os carros de Fórmula 1 dependiam exclusivamente dos pneus para se manter na pista. Isso mudou na década de 1970, com a introdução e o desenvolvimento dos aerofólios (que funcionam como asas invertidas, gerando uma pressão aerodinâmica que “gruda” o carro no chão). Nos anos 1980, a grande inovação foram os motores turbo; nos 1990, os sistemas de controle de tração, freios ABS e suspensão ativa – depois proibidos pelo regulamento, forçando os projetistas a inventar novas tecnologias e truques.

Formula Legends, desenvolvido pelo estúdio italiano 3DClouds, captura bem todas essas fases: seu modo campanha tem nada menos do que 16 temporadas, que vão dos anos 1960 até os dias atuais.

É um game independente, que não possui a licença oficial da Fórmula 1 e por isso recorre a um expediente divertido: alterar um pouco, mas de forma reconhecível, os nomes dos pilotos e circuitos de cada era. Ayrton Senna vira “Ayrton Serafino”, Max Verstappen é o “Flying Dutch”, Mônaco vira “French Riviera GP” – e o clássico circuito de Nurburgring, com sua sequência interminável de curvas, é chamado de “Dark Forest”.

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O visual do jogo, que remete à era 16 bits, pode dar a impressão de que ele é mais simples. Não é. Você tem de gerenciar o desgaste de pneus e o consumo de combustível durante as corridas, além de lidar com reviravoltas típicas da Fórmula 1 – como o clima, que muda sem aviso.

Pode valer a pena, por exemplo, ficar uma ou duas voltas a mais na pista, mesmo com os pneus já gastos, para esperar a chuva (e já colocar pneus de pista molhada no pit stop). A simulação de chuva é excelente, com bastante spray e respingos e trilho se formando na pista conforme ela vai secando.

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Formula Legends tem dificuldade ajustável, o que é ótimo – já que, mesmo no nível padrão, é relativamente difícil. A dirigibilidade dos carros muda bastante de uma década para outra, conforme você vai avançando no modo carreira, e demora um pouco até pegar a mão de cada um.

Ao contrário de outros jogos de corrida (como o próprio game oficial da F1), ele não tem o recurso flashback, que permite retroceder alguns segundos após cometer um erro.

Isso pode ser frustrante. Mas também é bom, porque torna as corridas (que têm em média 10 voltas de duração) mais tensas. O jogo não possui modo multiplayer; mas a carreira, repleta de conteúdo, é mais do que suficiente e justa pelo preço cobrado. Formula Legends surpreende: entrega bem mais do que parece, e é uma ótima pedida para os fãs de Fórmula 1.

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Formula Legends está disponível para PlayStation, Xbox, Switch e PC (Steam), por R$ 60 a R$ 115.