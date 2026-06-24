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Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Ciência

Há três cenários possíveis para a Steam Machine. E nenhum deles é bom.

Preço astronômico do novo console de games da Valve, até US$ 1.428, é consequência da bolha da IA; veja o que pode acontecer com a máquina - e o que isso significa para a indústria de tecnologia

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 18h00
Imagem, em fundo bege, de um console de vídeo game, em formato de cubo, na cor preta.
 (Valve/Reprodução)
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Há três cenários possíveis para a Steam Machine. E nenhum deles é bom. Priorizar nos meus resultados Google

A empresa americana Valve finalmente anunciou o preço de seu novo console/PC de games, a Steam Machine. E a cifra, mesmo que já se esperasse um valor alto, assustou: de US$ 1.049 a US$ 1.428. O valor mais baixo é para a versão com 512 GB de armazenamento, sem controle; a mais cara é para a versão de 2 TB, com um Steam Controller. 

A Valve culpou os altos preços das peças de computador, que estão em falta no mercado internacional devido à corrida da IA (a construção desenfreada de datacenters tem absorvido grande parte da produção global de memórias e SSDs). Mesmo cobrando caro, a Valve está tendo dificuldades em produzir uma quantidade razoável de Steam Machines – tanto que o lote inicial de consoles será comercializado através de um sorteio entre as pessoas que se inscreverem na pré-venda até amanhã.

Isso nos EUA. No Brasil, onde a máquina não será vendida oficialmente, ela deve chegar via importadores independentes, que certamente irão pedir preços astronômicos – algo em torno de R$ 10 mil, caindo para R$ 7 mil alguns meses depois, passada a euforia do lançamento. 

A Steam Machine é compacta, silenciosa e liga instantaneamente, como um console; mas também é um computador, ou seja, tem acesso a todas as lojas de games para PC (como Epic Games Store, Microsoft Store, GOG e Nuuvem, além da própria Steam), que costumam vender os jogos a preços bem mais baixos que as lojas dos consoles. 

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Ela oferece performance similar ao de um PlayStation 5 (seu hardware é um pouco superior, mas como os games são otimizados para o console da Sony, acaba dando meio que na mesma). É um desempenho ok para jogar em Full HD, mas só isso. Mil dólares é caro demais para o que a Steam Machine oferece – com esse dinheiro, dá para montar um PC bem superior (no Brasil, tendo R$ 7 mil ou R$ 10 mil, mais ainda). 

A Valve bobeou ao não assinar contratos com seus fornecedores “travando” o preço das memórias e dos SSDs (algo que Sony, Nintendo e Microsoft fazem durante o desenvolvimento dos seus consoles). Talvez ela até tenha feito isso, mas os fornecedores tenham decidido não honrar o acordo – preferiram pagar a multa, e lucrar mais vendendo os componentes para datacenters de IA. Jamais saberemos. 

O que está claro é que há três caminhos possíveis para a Steam Machine. O primeiro, mais provável, é flopar: ela vai vender pouco, só para fãs da Valve, e vida que segue. Se for assim, pena – a Steam Machine terá desperdiçado seu potencial de revolucionar o mercado de games. Mesmo com a entrada da China no setor de RAM, o preço das memórias deve levar anos para cair. Até lá, os componentes vão seguir custando fortunas. 

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Imagem, em fundo verde, de um console de vídeo game, em formato de cubo, e um joystick, ambos na cor preta.
(Valve/Montagem sobre reprodução)

O segundo cenário é: o mercado aceita e normaliza os preços altos, e a Steam Machine vende razoavelmente bem, 3 a 5 milhões de unidades. Isso é um perigo – porque a indústria de eletrônicos se sentirá à vontade para elevar seus preços a um novo patamar. Tudo será muito mais caro, e essa será a nova realidade do mercado. Viveremos uma situação parecida com a dos anos 1990, quando os computadores eram tão caros que as pessoas costumavam financiá-los em 24 ou 32 prestações – e existia até consórcio de PCs. Um horror.

O terceiro cenário é o estouro da bolha da IA. Os projetos não dão o retorno esperado, o financiamento começa a secar, a construção de datacenters é reduzida – e as ações das empresas de tecnologia, que tiveram valorizações astronômicas (os papéis da fabricante de SSDs Sandisk, por exemplo, subiram insanos 4.000% nos últimos 12 meses), passam a cair rapidamente.

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Ao mesmo tempo, há um verdadeiro dilúvio de hardware, com a produção global de memórias e SSDs sendo redirecionada dos datacenters para o mercado de PCs, consoles, smartphones e eletrônicos em geral – cujos preços serão forçados para baixo. Mas o estouro da bolha também teria um lado terrível: provavelmente mergulharia a economia global numa recessão. E aí os consumidores não sairão comprando consoles, PCs e smartphones, porque não terão dinheiro (ou estarão com medo de perder o emprego).

Também pode ser que a bolha não estoure, só desinfle (as ações das empresas-chave vêm dando sinais disso nas últimas semanas). E os fabricantes de memórias e SSDs cedam, mas não muito, tentando impor um novo patamar de preços. O tempo dirá. Mas o futuro próximo, seja qual for, não parece dos mais ensolarados. 

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