Honesto e bem executado, “Avowed” não revoluciona – mas entretém
Novo RPG de ação da produtora de "The Outer Worlds" tem bons combates, cenários bonitos e diálogos interessantes; leia review do jogo, disponível no Game Pass
A Microsoft comprou o estúdio americano Obsidian Entertainment em 2018, na segunda grande leva de aquisições dos Xbox Game Studios. Foi uma aposta certeira, porque o Obsidian tinha algo bom nas mãos: The Outer Worlds, um RPG de mundo aberto que foi lançado no ano seguinte e chamou a atenção pela originalidade, com personagens interessantes e diálogos engraçados. Fez sucesso e deve ganhar uma sequência, The Outer Worlds 2, este ano.
Nesse mesmo tempo, o Obsidian também trabalhou em outro jogo: Avowed, que foi lançado semana passada para Xbox e PC – e pode ser baixado gratuitamente por assinantes do serviço Game Pass. Ele se passa em 2831, num planeta chamado Paradis – onde você vai investigar uma epidemia.
Apesar do que a premissa pode dar a entender, ele não é um sci-fi; seu estilo de arte, fantasioso/medieval, é bem parecido com o do megasucesso The Elder Scrolls V: Skyrim.
O combate é divertido e adequado, com variedade razoável de armas e um sistema de controle da estamina – você precisa dosar os ataques ao enfrentar inimigos. A árvore de upgrades do protagonista também é ok: nada demais, nem de menos.
Avowed tem bastante diálogo e, como convém a um RPG, é uma conversa de mão dupla – as suas respostas influenciam a história e podem render pontos para melhorar certas habilidades do protagonista. Um ponto negativo é que, nessas conversas, os outros personagens ficam meio paradões, não se mexem muito (lembram, nesse aspecto, Starfield).
Mas beleza. Tirando isso, as animações são boas – e os gráficos do jogo, de modo geral, também. Avowed foi feito na plataforma de desenvolvimento Unreal Engine 5, e dá para perceber: seus cenários são bonitos e detalhados.
Não se aproximam do esplendor de
Hellblade II ou Immortals of Aveum, para citar dois títulos feitos na UE5, mas são satisfatórios em se tratando de um jogo de mundo aberto – algo que Hellblade e Immortals não são, e sempre impõe algum nível de downgrade visual (por causa do tamanho dos cenários).
Testamos Avowed no PC, com uma placa de vídeo RTX 3080 Ti (que executa 34,1 teraflops, o triplo de um PlayStation 5). Como seria de se esperar, o game rodou a 60 fps estáveis, em 4K, com quase todas as configurações gráficas no nível “Épico” – e upscaling via DLSS.
Ele
roda bem no Xbox, tanto no Series X (a 60 fps) quanto no Series S (30 fps). Se a sua televisão for de 120 Hz, você pode selecionar um modo adicional, em ambos os consoles, de 40 fps – o suficiente para deixar os movimentos mais fluidos, sem sacrificar muito a quantidade de detalhes dos cenários.
Em suma: Avowed é um jogo honesto, competente, que não chega a encantar – mas diverte. Vale conferir. Principalmente para quem assina o Game Pass, e pode baixá-lo de graça.
Avowed está disponível no PC (Windows) e no Xbox Series X/S, para assinantes do Game Pass. Também é vendido avulso, por R$ 349.