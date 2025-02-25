Honesto e bem executado, “Avowed” não revoluciona – mas entretém

A Microsoft comprou o estúdio americano Obsidian Entertainment em 2018, na segunda grande leva de aquisições dos Xbox Game Studios. Foi uma aposta certeira, porque o Obsidian tinha algo bom nas mãos: The Outer Worlds, um RPG de mundo aberto que foi lançado no ano seguinte e chamou a atenção pela originalidade, com personagens interessantes e diálogos engraçados. Fez sucesso e deve ganhar uma sequência, The Outer Worlds 2, este ano.

Nesse mesmo tempo, o Obsidian também trabalhou em outro jogo: Avowed, que foi lançado semana passada para Xbox e PC – e pode ser baixado gratuitamente por assinantes do serviço Game Pass. Ele se passa em 2831, num planeta chamado Paradis – onde você vai investigar uma epidemia.

Continua após a publicidade

Apesar do que a premissa pode dar a entender, ele não é um sci-fi; seu estilo de arte, fantasioso/medieval, é bem parecido com o do megasucesso The Elder Scrolls V: Skyrim.

O combate é divertido e adequado, com variedade razoável de armas e um sistema de controle da estamina – você precisa dosar os ataques ao enfrentar inimigos. A árvore de upgrades do protagonista também é ok: nada demais, nem de menos.

Continua após a publicidade

Avowed tem bastante diálogo e, como convém a um RPG, é uma conversa de mão dupla – as suas respostas influenciam a história e podem render pontos para melhorar certas habilidades do protagonista. Um ponto negativo é que, nessas conversas, os outros personagens ficam meio paradões, não se mexem muito (lembram, nesse aspecto, Starfield).

Continua após a publicidade

Mas beleza. Tirando isso, as animações são boas – e os gráficos do jogo, de modo geral, também. Avowed foi feito na plataforma de desenvolvimento Unreal Engine 5, e dá para perceber: seus cenários são bonitos e detalhados.

Não se aproximam do esplendor de

Continua após a publicidade

Hellblade II ou Immortals of Aveum, para citar dois títulos feitos na UE5, mas são satisfatórios em se tratando de um jogo de mundo aberto – algo que Hellblade e Immortals não são, e sempre impõe algum nível de downgrade visual (por causa do tamanho dos cenários).

Testamos Avowed no PC, com uma placa de vídeo RTX 3080 Ti (que executa 34,1 teraflops, o triplo de um PlayStation 5). Como seria de se esperar, o game rodou a 60 fps estáveis, em 4K, com quase todas as configurações gráficas no nível “Épico” – e upscaling via DLSS.

Ele

Continua após a publicidade

roda bem no Xbox, tanto no Series X (a 60 fps) quanto no Series S (30 fps). Se a sua televisão for de 120 Hz, você pode selecionar um modo adicional, em ambos os consoles, de 40 fps – o suficiente para deixar os movimentos mais fluidos, sem sacrificar muito a quantidade de detalhes dos cenários.

Em suma: Avowed é um jogo honesto, competente, que não chega a encantar – mas diverte. Vale conferir. Principalmente para quem assina o Game Pass, e pode baixá-lo de graça.

Avowed está disponível no PC (Windows) e no Xbox Series X/S, para assinantes do Game Pass. Também é vendido avulso, por R$ 349.