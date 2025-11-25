“Kirby Air Riders” é bom, mas timing do lançamento surpreende

A Nintendo lançou Mario Kart World junto com o Switch 2, em junho. E ele, assim como o novo console, vem fazendo sucesso: segundo a empresa, o jogo havia vendido 9,5 milhões de cópias até o final de setembro. Então é surpreendente que agora, poucos meses após o novo Mario Kart, a Nintendo coloque no mercado mais um game de corrida de kart: Kirby Air Riders, lançado no último dia 20 para o Switch 2 (somente; não há versão para o Switch 1).

A aceleração dos veículos, como em Mario Kart World, é automática – você pilota controlando o freio, a direção e os diferentes itens de boost. Mas há uma grande diferença: em Kirby Air Riders, o botão de freio também aciona o turbo. Isso significa que, toda vez que você solta o freio, após reduzir a velocidade para fazer uma curva, o carro dá um salto de aceleração (proporcional ao tempo que você passou freando).

Isso muda bastante o estilo da pilotagem, que se torna mais desafiadora, e também contribui para deixar as corridas ainda mais caóticas. A franquia Kirby é conhecida pelo estilo de jogo bem calmo, mas seu jogo de kart é o completo oposto: as disputas são frenéticas, sempre com muita coisa ao mesmo tempo na pista – em alguns momentos, chega a ser meio difícil entender o que está acontecendo. Mas tudo bem; a proposta é essa. E o resultado, bem divertido.

O game tem quatro modos de jogo. O primeiro, “Rali rasante”, é o mais convencional: são corridas normais, com três voltas de duração. Já o “Vista aérea” é totalmente diferente. Nele, os carros e a pista são vistos de cima, em 2D. Parece outro game. No modo “Prova urbana”, primeiro você fica cinco minutos explorando uma cidade, para coletar itens que melhorem o seu carro, e aí disputa uma corrida final em um estádio.

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Todos esses modos podem ser jogados sozinho ou online, contra outras pessoas. Já o quarto modo, “Pé na estrada”, é puramente single-player: ele é uma espécie de campanha, em que você vai percorrendo uma estrada e selecionando desafios (dos outros três tipos).

Somando tudo, Kirby Air Riders tem bastante conteúdo, com boa variedade de veículos (que se comportam de maneiras bem diferentes) e pistas. Os gráficos são excelentes, e o Switch 2 sempre consegue manter 60 fps estáveis, mesmo nos momentos mais intensos e com o console no modo portátil (que reduz um pouco seu poder de processamento).

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Kirby Air Riders é um ótimo jogo. Mas o momento do lançamento pode limitar seu apelo: grande parte dos donos de Switch 2 ainda está jogando Mario Kart World, e só os mais interessados nesse gênero de corridas irão desejar, ainda em 2025, outro game do tipo.

Kirby Air Riders pode ser baixado na lojinha do Switch 2, por R$ 439,90. Também está disponível em mídia física (R$ 409 na Amazon).