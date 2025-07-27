A Bíblia tem a ver com a palavra “biblioteca”?

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Sim. Em grego antigo, biblía (βιβλία) significava, simplesmente, “livrinhos”. Esse é o plural de biblíon (βιβλίον, “livrinho”). Tirando a palavra do diminutivo, chegamos a bíblos (βίβλος, “livro”), que derivou do termo para “papiro”: búblos (βύβλος). O nome se refere à cidade fenícia de Byblos, no litoral Mediterrâneo, de onde vinha a maior parte do papiro usado na Antiguidade.

A palavra “biblioteca”, por sua vez, consiste simplesmente na adição do sufixo thêkê (θήκη), que significava originalmente “caixa” ou “depósito”. Essa é a mesma partícula “-teca” que aparece em “discoteca”, se referindo a onde se guardam os discos. E também de “hemeroteca”, que é um acervo de revistas e jornais (hemera, em grego, é “dia”, assim como o jour em “jornalismo”, que também é “dia”, mas em francês).

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