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Ciência

Além dos mamíferos, outros animais também hibernam?

Répteis, anfíbios e até uma espécie de ave também tiram sonecas profundas no inverno.

Por Bruno Carbinatto 23 jul 2026, 12h00
Ilustração cômica, em fundo azul escuro, de um lagarto azul com chapéu de dormir rosa e estrelas, deitado em um travesseiro branco sobre folhas verdes, esmaga um despertador branco com um martelo vermelho.
 (Dayana Ilustra/Superinteressante)
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Sim. O termo “hibernação” é usado para a longa soneca de animais “de sangue quente” (os endotérmicos , que autorregulam a temperatura do corpo), como ursos, morcegos e alguns roedores. No inverno, eles reduzem drasticamente  o metabolismo, desacelerando a respiração e os batimentos cardíacos, e dependem da gordura estocada no verão para sobreviver.

No caso de alguns bichos de sangue frio (os ectotérmicos, que precisam do ambiente para regular a temperatura corporal), algo parecido acontece. Alguns répteis e anfíbios passam pela “brumação”, um estado de torpor mais leve do que a hibernação (o animal acorda de vez em quando para beber água, por exemplo).

Entre invertebrados, como insetos, a fase de soneca prolongada é chamada de “diapausa”.

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As aves, seres de sangue quente, não hibernam – quando as temperaturas baixam, elas tendem a migrar em busca de um clima mais ameno e de alimentos. Mas há uma exceção notável: o noitibó-de-nuttal (Phalaenoptilus nuttallii), nativo da América do Norte, que consegue reduzir seu metabolismo e ficar parado por semanas ou meses. Na língua hopi, do povo indígena do estado do Arizona, a espécie é chamada de hölchko – algo como “dorminhoco”. 

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