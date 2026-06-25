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Ciência

Algum animal além da abelha produz mel?

Aceitaria um mel de formiga?

Por Bruno Carbinatto 25 jun 2026, 14h00
Urso Pooh sorridente segura uma fita de premiação azul e vermelha, enquanto três insetos chefs, uma abelha, uma formiga e outra abelha, exibem tortas e bolos coloridos sobre uma mesa com padrão de colmeia. Gotas de mel pendem no canto superior esquerdo, e o fundo é roxo quadriculado.
 (Natalia Gouvea/Superinteressante)
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Sim, mas só em pequenas quantidades.

O mel é formado pela coleta, processamento e armazenamento do néctar de flores ou da seiva de plantas. Além da abelha-melífera (que produz o mel tradicional), outros insetos que fazem esse processo são algumas vespas do gênero Brachygastra, encontradas na América Central e na América do Sul, que guardam pequenas quantidades do doce em seus ninhos. Esse produto, no entanto, não é explorado comercialmente porque as vespas costumam ser mais agressivas.

Já as “formigas-pote-de-mel” são espécies em que  as operárias armazenam a secreção açucarada em seu próprio abdômen, que fica inchado e brilhante. Outras formigas da colônia, então, se alimentam da substância diretamente da barriga de suas colegas. O mel de formiga é especialmente valorizado entre comunidades aborígenes da Austrália.

Existem ainda outros tipos de abelhas que produzem a substância, como as abelhas-sem-ferrão. É desse grupo que vêm produtos como o mel-de-jataí e o mel-de-uruçu, com sabores diferentes do mel comum e bastante valorizados na gastronomia. O mercado, no entanto, é bem menor

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