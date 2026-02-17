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Ciência

As árvores podem ter câncer?

Os tumores em vegetais são excepcionais e bem diferentes dos que estamos acostumados

Por Bela Lobato 17 fev 2026, 14h00
Imagem de um bosque com uma árvore doente ao centro. Vê-se uma grande bolota no caule.
 (Meinzahn/Getty Images)
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Não. Simplificando, em animais, cânceres acontecem quando um acúmulo de mutações genéticas provoca o crescimento desordenado de células, formando um tumor maligno que pode se espalhar para outras partes do corpo. 

Em alguns casos, as plantas podem ter tumores, mas eles não são como os nossos. Não se espalham, não são tão impactantes para a saúde da planta e raramente são espontâneos, vindos de uma mutação genética aleatória ou herdada. 

As condições fisiológicas das plantas dificultam o espalhamento das células, que é o que provoca as metástases dos cânceres em animais. 

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O principal motivo está na parede celular das plantas, que é uma estrutura rígida (embora ainda permeável) em torno da célula, que não permite que as células simplesmente se desprendam e migrem pelo organismo. Além disso, o sistema circulatório vegetal só transporta água, açúcar e moléculas dissolvidas, e não células inteiras, como o nosso sangue faz. 

A maioria dos tumores, entretanto, é causada por um mecanismo completamente diferente: a indução por parasitas. 

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Alguns artrópodes, como insetos e ácaros, podem parasitar plantas e provocar a formação de estruturas organizadas chamadas galhas. Elas não são propriamente tumores: quando o inseto é retirado, o crescimento da galha é interrompido e a planta se recupera. 

A coisa é diferente nos casos de infecção por vírus, fungos e bactérias.  Em busca de abrigo e comida, os parasitas podem, por exemplo, controlar a produção de hormônios para mudar o formato e a composição das plantas.

Nessa hora, algumas espécies podem interferir na expressão dos genes da planta, e provocar o crescimento desordenado de células. Por ser uma mudança mais profunda – às vezes, até no DNA – não basta matar ou retirar os parasitas para acabar com os tumores desse tipo. Mesmo assim, eles não são considerados cânceres: a estrutura é bem diferente, não há metástase e eles raramente são graves para as plantas. 

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Pergunta de Matheus Felipe Ramos Braga, Paracatu (MG)

Fontes: artigo “Plant tumors: a hundred years of study”, Rosy Isaias, professora titular do departamento de Botânica da Universidade Federal de Minas Gerais. 

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árvore
BOTÂNICA
Câncer
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