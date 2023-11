As HQs da Mônica permitem concluir em que época e região o Piteco viveu?

Mais ou menos, já que as informações fornecidas pelas HQs são conflitantes. O primeiro problema é que Piteco caça dinossauros – coisa impossível na vida real, já que esses répteis foram extintos 65 milhões de anos antes da origem dos primeiros primatas do gênero Homo, como nós. Ou seja: os hábitos alimentares não permitem concluir nada plausível sobre a localização de Piteco no tempo e no espaço.

O nome de Piteco, por sua vez, remete ao Pithecanthropus Erectus, nome científico antigo do hominídeo que hoje é conhecido como Homo erectus, um ancestral do Homo sapiens que viveu entre 1,8 milhão e 200 mil anos atrás. O erectus também deu origem aos neandertais e denisovanos conforme se espalhou pela a Eurásia a partir da África. Legal: temos um recorte de tempo mais sólido, agora.

A roupa de Piteco claramente é uma pele de mamífero (o que é um problema, dado que mamíferos com porte suficiente para fazer uma boa roupa só surgiram após a extinção dos dinossauros, com os quais Piteco convive. Mas vamos ignorar a existência de Horácio, para o bem da lógica).

Não há registro arqueológico de que o erectus usasse roupas. A evidência mais antiga de hominídeos usando vestimentas de pele é de 170 mil anos atrás, ou seja: até onde sabemos, apenas os Homo erectus derradeiros, mais recentes, tiveram alguma chance de conhecer o conceito de roupa – se é que algum conheceu. Ou seja: Piteco viveu há 200 mil anos, mais ou menos, e foi um dos poucos Homo erectus que conviveram com o Homo sapiens.

Originalmente, a clava de madeira de piteco tinha um prego – o que tampouco faz sentido, já que o Homo erectus tinha apenas ferramentas de pedra lascada, e a metalurgia foi uma invenção posterior do sapiens. Nas HQs mais recentes, porém, ele não carrega mais a arma, o que ajuda a nossa tentativa de datação.

Sobre o lugar: sabe-se que Piteco vive na Aldeia de Lem. Não há nenhum local da vida real chamado “Lem”: o nome provavelmente é uma referência às histórias de Brucutu. Essa é uma HQ americana publicada desde 1932 que narra justamente a vida de um homem das cavernas com um dinossauro de estimação. Ele habita o Reino de Moo, que é inimigo do Reino do Lem (sim, exatamente com a mesma grafia).

O Reino de Lem do Brucutu é uma referência ao continente fictício da Lemúria, cuja existência era motivo de especulação séria entre pesquisadores do século 19. Trata-se de uma massa de terra que hoje estaria submersa no Oceano Índico, e que na pré-história teria ligado o subcontinente indiano à ilha de Madagascar e à Austrália. Lemúria é como Atlântida: não há qualquer evidência de que tenha existido.

Pergunta de @kaltowski, via Instagram.

