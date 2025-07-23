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Cultura

As palavras cruzadas são feitas no braço ou há um software para organizar?

De ambos os jeitos. Entenda o passo a passo da criação do passatempo.

Por Rafael Battaglia 23 jul 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Imagem de jogos de palavras cruzadas.
 (Andy Faria Design/Superinteressante)
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As palavras cruzadas são feitas no braço ou há um software para organizar? Priorizar nos meus resultados Google

A editora Adriana Lima, que trabalha nas revistas da Coquetel há mais de 30 anos, conta que a empresa começou a informatizar o processo entre 2001 e 2002. Hoje, a Coquetel tem um software próprio. “Da última vez que checamos, havia mais de 500 mil palavras em nosso banco.”

Apesar disso, a Coquetel ainda possui mais de 40 colaboradores que criam cruzadinhas do zero. São pessoas de diversas áreas (psicologia, medicina, computação…) que possuem os próprios bancos de palavras. Lima diz que a busca por novos colaboradores é constante para manter os passatempos atualizados – e diversificados.

Seja com um software, seja com uma pessoa por trás, toda cruzadinha começa definindo a temática, o nível de dificuldade e a dimensão do diagrama – o mais comum no Brasil é 9 X 14 quadradinhos. 

Com base nisso, duas ou três palavras são escolhidas como esqueleto, a partir do qual o colaborador (ou o programa) completará o resto do diagrama. Nessa etapa, costuma-se obedecer algumas regras, como limitar o uso de termos estrangeiros.

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Depois, entra em cena o definidor – profissional responsável pelas dicas de cada palavra. É um baita trabalho de concisão, mas alguns termos costumam ter definições manjadas. É o caso das “palavras-cimento”, que têm de duas a quatro letras e são presença constante nas cruzadinhas, pois ajudam a fechar os diagramas.

A cruzadinha, por fim, vai para a revisão e a diagramação. Ao todo, cada passatempo passa pelas mãos de 12 profissionais. Entre a concepção e a chegada às bancas, todo o processo das revistinhas pode demorar até três meses.

Pergunta de @marianamotac, via Instagram

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