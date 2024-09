As palavras “tubérculo” e “tuberculose” têm a mesma origem?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Sim. Em latim, tuberculum é o diminutivo de tuber, que significa “calombo”, “protuberância” ou algo do gênero.

A doença recebeu esse nome porque as autópsias dos pacientes revelavam bolinhas pequenas, esbranquiçadas e firmes na superfície e no interior dos pulmões (a cor delas, diga-se, rendeu um conhecido apelido da doença no século 19, “peste branca”).

Essa é a mesma origem de truffe em francês, que acabou se tornando “trufa” em português. Perceba como duas palavras com a mesma raiz podem coexistir na língua, basta que cheguem por caminhos diferentes: uma veio direto do latim, a outra chegou depois, emprestada dos franceses.

Embora essa palavra, hoje, nos remeta a chocolate, ela originalmente se refere a certos cogumelos subterrâneos do gênero Tuber – que são um ingrediente muito cobiçado na alta gastronomia, apesar de ter uma aparência digna do nome: tratam-se de bolotas pretas ou brancas corrugadas e feiosas, que precisam ser farejadas no solo por porcos ou cães treinados.

