De onde vem a palavra “gari”?

Do sobrenome de Pedro Aleixo Gary, um empresário francês radicado no Brasil que celebrou com a prefeitura, em 1876, o primeiro contrato para coleta de lixo e limpeza das ruas do Rio de Janeiro.

A higiene carioca passou para as mãos do Estado em 1891, mas a família Gary continuou nos bastidores: Luciano Gary, sobrinho do Pedro, assumiu a Inspetoria de Limpeza Pública em 1893. Eis as verdadeiras rainhas da sucata.

Em Paris, diga-se, aconteceu algo parecido: as lixeiras de rua são chamadas de poubelles, nome do prefeito que as implantou em 1884.

Essa não é a única etimologia urbana peculiar que vem da França. “Correio” nasceu do francês corlieu, uma junção de courir (“correr”) e lieu (“lugar”). Já “correspondência” tem a mesma raiz de “responder”.

“Ônibus”, por sua vez, vem do latim omni, que significa “tudo” ou “todos”. A partícula “-bus” no final diz que o veículo é “para todos”. Por fim, neste compilado, temos “táxi”, que tem a mesma raiz da palavra “taxa”. Afinal, trata-se de um veículo que cobra uma tarifa.

Fonte: dissertação “A natureza do serviço: o lixo como questão de “hygiene” urbana no Rio de Janeiro (1865-1940)”, de Letícia Andrade Batista.

Pergunta de @dr.marcelo.marques, via Instagram.