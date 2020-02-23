Astronauta é funcionário público?

Em geral, sim. Os astronautas da Nasa, bem como todos os demais engenheiros, físicos etc. que trabalham na agência, são funcionários públicos comuns. Os salários ficam entre US$ 60 mil e US$ 140 mil por ano, o que dá no mínimo R$ 20 mil por mês. Eles têm direito a plano de saúde, plano odontológico, creche para as crianças – às vezes, localizada dentro das próprias instalações em que os pais trabalham – e férias proporcionais ao tempo de carreira (empregados com mais de 15 anos de casa tiram 26 dias anuais). São dez feriados por ano.

A única exceção são os tripulantes oriundos da carreira militar, que continuam servindo as forças armadas e recebendo salário e benefícios de acordo com as regras da marinha, exército ou aeronáutica. Em janeiro de 2019, o pagamento dos servidores americanos foi congelado e o pessoal da Nasa também ficou na saudade.