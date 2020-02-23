Astronauta é funcionário público?
Com salário, benefícios, férias e tudo – mas há exceções
Em geral, sim. Os astronautas da Nasa, bem como todos os demais engenheiros, físicos etc. que trabalham na agência, são funcionários públicos comuns. Os salários ficam entre US$ 60 mil e US$ 140 mil por ano, o que dá no mínimo R$ 20 mil por mês. Eles têm direito a plano de saúde, plano odontológico, creche para as crianças – às vezes, localizada dentro das próprias instalações em que os pais trabalham – e férias proporcionais ao tempo de carreira (empregados com mais de 15 anos de casa tiram 26 dias anuais). São dez feriados por ano.
A única exceção são os tripulantes oriundos da carreira militar, que continuam servindo as forças armadas e recebendo salário e benefícios de acordo com as regras da marinha, exército ou aeronáutica. Em janeiro de 2019, o pagamento dos servidores americanos foi congelado e o pessoal da Nasa também ficou na saudade.