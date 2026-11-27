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Sim, e não só na Europa medieval. A profissão de engraçadinho-do-rei existiu em muitas civilizações: na Roma Antiga, na China, Pérsia e, segundo relatos de espanhóis, até no Império Asteca.

O currículo exigido variava, mas em geral envolvia habilidades musicais, contação de histórias e piadas, performances acrobáticas, malabarismos e truques. Em alguns lugares, pessoas com deficiências mentais e físicas, especialmente nanismo, também eram priorizadas para a função.

A seleção, entretanto, não era tão organizada: na Europa, os registros apontam que os bobos da corte poderiam ter diferentes origens. Bastava que a gracinha fosse descoberta pela pessoa certa para que o engraçadinho fosse levado para o palácio.

Armado com um estoque de bobeiras, os bobos serviam para entreter nobres e membros da realeza. Na Rússia, o bobo ou boba da corte era escolhido entre os servos “mais velhos e feios”, e tinha o direito de sentar-se à mesa com os senhores e dizer tudo o que lhe viesse à cabeça. Carta branca para falar bobagem com o chefe.

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Em algumas culturas, eles eram vistos como artistas, em outras, confidentes, ou ainda como chacota. A especialista em bobos da corte Beatrice Otto afirma que, em geral, esses profissionais concentravam suas piadas nos mesmos alvos: religião e os religiosos, intelectuais, políticos corruptos, nobres e qualquer coisa tida como sagrada. Não muito diferente de qualquer stand-up atual.

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Na tradição chinesa, por exemplo, havia todo um gênero de esquetes dedicadas a zombar Confúcio – sim, o filósofo que viveu 500 anos antes de Cristo. Parte da piada era argumentar que o pensador era, na verdade, uma mulher.

Já na Inglaterra do século 12, o rei Henrique II abrigava em suas terras um homem chamado Roland, The Farter (algo como Roland, o Peidorreiro). Não era generosidade do rei: Roland era um bobo da corte especializado e, em todos os natais, performava um número especial que terminava com um pulo, um assobio e um pum ao mesmo tempo.

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O relato confiável mais antigo é um escrito sobre o bobo da corte chinês You Shi, que viveu no século 7 a.C, ou seja, há 2.700 anos. A história dos bobos na China se baseia predominantemente em fontes escritas, enquanto os relatos dos bobos da corte europeus são ricos em gravuras, pinturas e esculturas.

Otto aponta que é difícil diferenciar as histórias verdadeiras e os causos lendários dos bobos da corte. Em alguns casos, as mesmas piadas ou feitos são atribuídos a diferentes bobos da corte célebres – talvez a versão de dois mil anos atrás de atribuir uma frase qualquer a Luís Fernando Veríssimo.

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“Embora a veracidade histórica de algumas anedotas sobre bobos da corte seja questionável, acredito que elas, mesmo assim, reflitam a maneira como os bobos da corte eram vistos e a grande estima que as pessoas nutriam por eles”, explica em seu livro, Fools Are Everywhere. “Se os fatos reais foram romantizados, esses próprios romantismos podem nos dizer muito sobre como se esperava que um bobo da corte fosse.”

Os bobos tinham acesso privilegiado, a confiança de poderosos e, muitas vezes, licença para dizer o que ninguém mais poderia. Eles podiam zombar de seus chefes, ridicularizar suas decisões e fofocar entre diferentes classes. Não é difícil entender como isso pode trazer influência política e poder. É bem provável que você já tenha convivido com algum engraçadinho que chegou longe uma piadinha arriscada por vez.

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Otto não tem provas de que todas as sociedades tenham tido suas versões de bobos da corte. A falta de registros torna impossível afirmar qualquer coisa assim. Mas, ao reunir o maior acervo do mundo sobre bobos da corte, ela encontrou muitas semelhanças.

“Em geral, o bobo da corte parece ter surgido de forma espontânea e independente em sociedades que não tinham necessariamente consciência de sua existência em outros lugares – o que sugere que ele atende a uma necessidade social profunda e generalizada”, a autora defende, no livro.

Fonte: livro Fools are everywhere: The court jester around the world; site “Fools are everywhere”.

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