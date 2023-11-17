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Ciência

Como as baleias produzem vitamina D se elas não pegam sol?

Elas até pegam luz solar (mais que um trabalhador de escritório, com certeza). Mas a fonte de vitamina D é a boa e velha alimentação.

Por Leo Caparroz 17 nov 2023, 11h04 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h50
Foto de baleia jubarte nadando nas águas do Reino de Tonga.
 (Colin Baker/Getty Images)
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Como as baleias produzem vitamina D se elas não pegam sol? Priorizar nos meus resultados Google

Bom, primeiramente, o Oráculo é obrigado a apontar uma falha na sua pergunta: as baleias pegam sol, sim. Dependendo da turbidez da água e da profundidade que ela nada, a radiação vai chegar até elas mesmo submersas. Grande parte da luz se perde depois dos 200 metros de profundidade, mas o oceano só vira um breu completo depois de um quilômetro baleias azuis, por exemplo, ficam pela faixa dos 100 metros para se alimentar.

Além disso, por serem mamíferos, elas precisam subir até a superfície para respirar. Nessa tomada de fôlego, elas também tomam sol. “Eu acho mais fácil uma pessoa que vive o dia todo dentro do escritório, que se expõe pouco ao sol, ter problema de deficiência de vitamina D do que uma baleia que vive em ambiente aberto e que recebe, até certa profundidade, radiação solar”, afirma Milton Marcondes, coordenador de pesquisa do Projeto Baleia Jubarte.

Porém, a leitora está correta em deduzir que não é pelo sol que elas produzem a vitamina D. Diferente de nós, que convertemos o 7-dehidrocolesterol da nossa pele em vitamina D3 com a ajuda da radiação ultravioleta, as baleias preferem o jeito tradicional: alimentação. Existem indícios de que mamíferos marinhos conseguem sintetizá-la, mas a principal fonte de vitamina D para esses animais é a sua dieta.

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A alimentação básica das baleias consiste em zooplâncton e, especialmente, krill pequenos crustáceos semelhantes a camarões. Mas ela também pode comer peixes, sempre em grandes quantidades. Em seu cardápio ocasional, estão principalmente peixes que formam grandes cardumes, como sardinhas e arenques. 

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Aí vem um ponto importante. A vitamina D (assim como a A, E e K) é lipossolúvel, ou seja, ela é diluída em gordura. Por causa disso, peixes bem gordurosos as têm em grandes quantidades por exemplo o salmão, a sardinha e o arenque. As baleias, portanto, se alimentam de organismos com alto teor de gordura e que contém, por consequência, bastante vitamina D. 

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As vitaminas acumuladas ficam concentradas em suas próprias e grandes camadas de gordura que podem variar de 10 a 30 centímetros, dependendo da espécie. As baleias têm grandes reservas de vitamina D dentro de seus corpos, e não precisam se preocupar em tomar luz do sol ou suplementos vitamínicos.

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Pergunta de @polivalda, via Instagram

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