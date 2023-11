Como as baleias produzem vitamina D se elas não pegam sol?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Bom, primeiramente, o Oráculo é obrigado a apontar uma falha na sua pergunta: as baleias pegam sol, sim. Dependendo da turbidez da água e da profundidade que ela nada, a radiação vai chegar até elas mesmo submersas. Grande parte da luz se perde depois dos 200 metros de profundidade, mas o oceano só vira um breu completo depois de um quilômetro – baleias azuis, por exemplo, ficam pela faixa dos 100 metros para se alimentar.

Além disso, por serem mamíferos, elas precisam subir até a superfície para respirar. Nessa tomada de fôlego, elas também tomam sol. “Eu acho mais fácil uma pessoa que vive o dia todo dentro do escritório, que se expõe pouco ao sol, ter problema de deficiência de vitamina D do que uma baleia que vive em ambiente aberto e que recebe, até certa profundidade, radiação solar”, afirma Milton Marcondes, coordenador de pesquisa do Projeto Baleia Jubarte.

Porém, a leitora está correta em deduzir que não é pelo sol que elas produzem a vitamina D. Diferente de nós, que convertemos o 7-dehidrocolesterol da nossa pele em vitamina D3 com a ajuda da radiação ultravioleta, as baleias preferem o jeito tradicional: alimentação. Existem indícios de que mamíferos marinhos conseguem sintetizá-la, mas a principal fonte de vitamina D para esses animais é a sua dieta.

A alimentação básica das baleias consiste em zooplâncton e, especialmente, krill – pequenos crustáceos semelhantes a camarões. Mas ela também pode comer peixes, sempre em grandes quantidades. Em seu cardápio ocasional, estão principalmente peixes que formam grandes cardumes, como sardinhas e arenques.

Continua após a publicidade

Aí vem um ponto importante. A vitamina D (assim como a A, E e K) é lipossolúvel, ou seja, ela é diluída em gordura. Por causa disso, peixes bem gordurosos as têm em grandes quantidades – por exemplo o salmão, a sardinha e o arenque. As baleias, portanto, se alimentam de organismos com alto teor de gordura e que contém, por consequência, bastante vitamina D.

As vitaminas acumuladas ficam concentradas em suas próprias e grandes camadas de gordura – que podem variar de 10 a 30 centímetros, dependendo da espécie. As baleias têm grandes reservas de vitamina D dentro de seus corpos, e não precisam se preocupar em tomar luz do sol ou suplementos vitamínicos.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Pergunta de @polivalda, via Instagram

Continua após a publicidade