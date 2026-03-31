Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Imagem Blog

Oráculo

Por aquele cara de Delfos Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.
Cultura

Como começaram a chamar queijo e goiabada de Romeu e Julieta?

O apelido da deliciosa combinação tem uma história bem mais antiga do que você imagina.

Por Bela Lobato 31 mar 2026, 12h00
Ilustração cômica, de William Shakespeare cortando a saborosa sobremesa de goiabada com queijo – Romeu e Julieta.
 (Bianca R. Burattini/Superinteressante)
Continua após publicidade
Como começaram a chamar queijo e goiabada de Romeu e Julieta? Priorizar nos meus resultados Google

A expressão tem pelo menos 90 anos e, ao contrário do que dizem por aí, não surgiu com uma propaganda da Turma da Mônica nos anos 1970. 

A tal propaganda existiu de fato: ela é ilustrada pela Mônica com trajes de Julieta no alto de uma torre que é escalada por um Cebolinha caracterizado como Romeu. Ao lado, uma mão segura para o alto um garfo com uma fatia de queijo e um generoso pedaço de goiabada, e lê-se: “Romeu e Julieta… só com a gostosa goiabada Cica”. 

Tanto Maurício de Sousa quanto sua filha Mônica (a de verdade, não a dos quadrinhos) já disseram em entrevistas que esse foi o “lançamento” da expressão. A versão viralizou nas redes sociais.

Siga

Entretanto, a história não é bem assim. Foi o que descobriu Rafael Rigolon, professor de biologia da Universidade Federal de Viçosa, que, nas horas vagas, publica sobre etimologia na página do Instagram @nomescientificos.

Assim como este Oráculo que vos fala, Rigolon se interessou pelo assunto a partir da dúvida de um seguidor. Ele começou sua investigação, que, inspirada pelo seu método de cientista, começa com uma dose de ceticismo. 

Continua após a publicidade

“Todas a vezes que eu vou escrever, eu dou uma boa desconfiada, ainda mais quando a história é legal, bonitinha. Ali, foi o caso”, conta. Ele desconfia das respostas rápidas que figuram nos primeiros resultados da busca. “Quanto mais cativante a resposta, maior a probabilidade dela ser o que a gente chama de pseudoetimologia, ou etimologia popular ou, como eu gosto de dizer, etimologia de boteco.”

O que é “caxangá”, da música “escravos de Jó”?

Uma busca pela combinação dos termos “queijo”, “goiabada”, “romeu” e “julieta” no Google Livros revelou muitos registros do uso da expressão antes da década de 1970.

Continua após a publicidade

A mais antiga data de 1935. Trata-se do livro Tarrafadas: contos, anecdotas e variedades, do escritor e etnógrafo da cultura caipira Cornélio Pires. Em um trecho, ele escreve: “a sobre-mesa, especialmente, é a mesma em toda a parte: queijo e goiabada ou ‘Romeu e Julieta’, como lhe chamam os viajantes commerciaes”.

Faz sentido que a expressão seja antiga: a gracinha do anúncio da goiabada Cica, afinal, só faz sentido se o leitor já conhece a analogia entre a sobremesa e o casal shakesperiano. A propaganda pode ter tido um papel na popularização da expressão, mas não a criou.

Publicidade
TAGS:
Alimentação
expressão popular
Turma da Mônica
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).