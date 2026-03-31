Como começaram a chamar queijo e goiabada de Romeu e Julieta?

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Introdução Desvende a verdadeira origem da expressão “Romeu e Julieta”! Contrário ao mito da propaganda da Turma da Mônica, essa combinação de queijo e goiabada tem pelo menos 90 anos. Um professor de biologia desvendou a história, revelando registros de 1935 que provam sua antiguidade.

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A expressão “Romeu e Julieta” é mais antiga que a Turma da Mônica. O mito de sua origem em uma propaganda dos anos 70 é desmentido. Professor Rafael Rigolon encontrou registros de 1935 do uso da expressão. O livro “Tarrafadas”, de Cornélio Pires, contém a primeira menção conhecida. A icônica propaganda da Cica popularizou, mas não criou, a expressão.

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A expressão tem pelo menos 90 anos e, ao contrário do que dizem por aí, não surgiu com uma propaganda da Turma da Mônica nos anos 1970.

A tal propaganda existiu de fato: ela é ilustrada pela Mônica com trajes de Julieta no alto de uma torre que é escalada por um Cebolinha caracterizado como Romeu. Ao lado, uma mão segura para o alto um garfo com uma fatia de queijo e um generoso pedaço de goiabada, e lê-se: “Romeu e Julieta… só com a gostosa goiabada Cica”.

Tanto Maurício de Sousa quanto sua filha Mônica (a de verdade, não a dos quadrinhos) já disseram em entrevistas que esse foi o “lançamento” da expressão. A versão viralizou nas redes sociais.

Entretanto, a história não é bem assim. Foi o que descobriu Rafael Rigolon, professor de biologia da Universidade Federal de Viçosa, que, nas horas vagas, publica sobre etimologia na página do Instagram @nomescientificos.

Assim como este Oráculo que vos fala, Rigolon se interessou pelo assunto a partir da dúvida de um seguidor. Ele começou sua investigação, que, inspirada pelo seu método de cientista, começa com uma dose de ceticismo.

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“Todas a vezes que eu vou escrever, eu dou uma boa desconfiada, ainda mais quando a história é legal, bonitinha. Ali, foi o caso”, conta. Ele desconfia das respostas rápidas que figuram nos primeiros resultados da busca. “Quanto mais cativante a resposta, maior a probabilidade dela ser o que a gente chama de pseudoetimologia, ou etimologia popular ou, como eu gosto de dizer, etimologia de boteco.”

O que é “caxangá”, da música “escravos de Jó”?

Uma busca pela combinação dos termos “queijo”, “goiabada”, “romeu” e “julieta” no Google Livros revelou muitos registros do uso da expressão antes da década de 1970.

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A mais antiga data de 1935. Trata-se do livro Tarrafadas: contos, anecdotas e variedades, do escritor e etnógrafo da cultura caipira Cornélio Pires. Em um trecho, ele escreve: “a sobre-mesa, especialmente, é a mesma em toda a parte: queijo e goiabada ou ‘Romeu e Julieta’, como lhe chamam os viajantes commerciaes”.

Faz sentido que a expressão seja antiga: a gracinha do anúncio da goiabada Cica, afinal, só faz sentido se o leitor já conhece a analogia entre a sobremesa e o casal shakesperiano. A propaganda pode ter tido um papel na popularização da expressão, mas não a criou.

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