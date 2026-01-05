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Saúde

Como melhorar seus treinos na academia

Que tal começar o ano fazendo a academia render de verdade?

Por Maria Clara Rossini 5 jan 2026, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h32
Imagem, vista de cima em fundo verde, de um par de tênis branco e laranja, uma garrafa d'água, um fone de ouvido e dois pesos pequenos para musculação.
 (Kseniia Ivanova/Getty Images)
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Por onde começar

Ilustração, em fundo alaranjado, de um esteira automática de academia e dois pesos de musculação.
(Vanessa Gomes/Superinteressante)

Se for fazer musculação e aeróbico no mesmo dia, tente começar pelo treino de força. Iniciar pelo cárdio pode fadigar os músculos e reduzir a qualidade das contrações musculares. Mas a vantagem é sutil: menos de 10% de queda no rendimento do treino de força. Se preferir fazer aeróbico antes, sem problemas. O importante é manter a consistência.

Sem vergonha

Ilustração, em fundo alaranjado, de um profissional de educação física dando aula para um senhor idoso.
(Vanessa Gomes/Superinteressante)

Caso não possa ser acompanhado por um personal trainer, peça a ajuda de um professor da academia para fazer a execução correta dos exercícios. Saiba quais músculos estão sendo trabalhados, e preste atenção neles. Além do risco de lesões, a execução incorreta não trará resultados – o que certamente vai desmotivar você a ir à academia.

Enchendo o tanque

Ilustração, em fundo alaranjado, de dois pratos de comida.
(Vanessa Gomes/Superinteressante)
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O corpo utiliza glicogênio (feito a partir da glicose) como fonte de energia imediata para os exercícios. Para encher esse tanque, dê preferência a carboidratos no pré-treino, como frutas, pães e cereais. Depois, é hora da reconstrução do músculo, e as proteínas magras viram prioridade. Tente ingerir o pós-treino até duas horas após o exercício, quando o corpo está mais eficiente em absorver nutrientes.

Siga

De acordo com a rotina

Ilustração, em fundo alaranjado, de um relógio digital despertador azul, marcando 9:20hs.
(Vanessa Gomes/Superinteressante)

Se você vai para a academia diariamente, intercale os grupos musculares (braços, pernas e tronco). Caso só consiga ir duas vezes na semana, vale um treino de corpo inteiro, intercalando com um dia de descanso. Coloque um timer de 60 a 90 segundos entre as séries, e de 2 a 3 minutos entre as máquinas. Assim, você evita perder tempo mexendo no celular.

Saiba mais – Uma garrafinha e um sonho

O aquecimento deve ser feito antes de qualquer exercício – inclusive a musculação. Ele serve para elevar a temperatura do corpo, frequência cardíaca e respiração. Dez minutos de caminhada, pulos curtos ou repetições com peso leve bastam.

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Não negligencie o alongamento: ele favorece a mobilidade e melhora a circulação sanguínea. Sessões de flexibilidade de 20 a 30 minutos podem ser feitas em aulas de ioga ou pilates. Elas devem ocorrer nos dias de descanso ou em períodos distantes do treino.

A ideia de que sem suplementos não há resultados é um mito. Uma dieta balanceada é suficiente para suprir as necessidades de vitaminas e nutrientes antes e após o treino.

O sono é o complemento do treino. Esse é o momento em que o corpo libera hormônios de reparo muscular, como o GH. A falta dele aumenta a fadiga e o risco de lesões, diminuindo a eficácia das suas idas à academia. 

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Fontes: artigo Compatibility of Concurrent Aerobic and Strength Training for Skeletal Muscle Size and Function: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis; Valmor Tricoli, professor da Escola de Educação Física e Esporte da USP

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TAGS:
Academia
Dicas
musculação
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