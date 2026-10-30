Como o coqueiro nasce se o coco não tem semente?

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O próprio coco funciona como semente. Diferente de plantas como o meloeiro, o mamoeiro e a macieira, que surgem de pequenas sementes na polpa do fruto, o coqueiro nasce do coco seco e maduro.

Ele cai inteiro da árvore, germina no solo e dá origem a uma nova planta. Esse tipo de fruto é chamado de drupa. Ela tem três camadas: o exocarpo (casca externa verde), o mesocarpo (camada intermediária composta de fibras grossas) e o endocarpo (casca dura interna, que guarda a polpa e a água).

De onde vem o nome “kiwi”?

Quando o coco maduro entra em contato com a terra úmida, o embrião consome essa água e os nutrientes da polpa para crescer. O resultado é um broto que rompe a casca e cresce em busca de sol, enquanto suas raízes se fixam na terra utilizando o restante da energia interna do fruto. A depender do tipo de coqueiro que está sendo formado, que se distinguem em tamanho, esse processo pode levar entre 40 até 150 dias.

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A partir disso, o broto ganha as primeiras folhas e, com alguns meses de vida, já consegue se sustentar sozinho. Depois de três a cinco anos, os primeiros frutos começam a surgir. Quando caem e germinam, o ciclo recomeça.

No Brasil, historicamente, o coqueiro é cultivado predominantemente no litoral do Nordeste, local em que foi introduzido pelos portugueses nos meados do século 16. O clima tropical, caracterizado pela umidade e pela incidência do sol, é essencial para que o coqueiro cresça saudável e produza frutos de qualidade.

Veja outros exemplos de drupas:

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Pêssego: a parte que comemos é o mesocarpo. O caroço enrugado é o endocarpo, que por sua vez protege a semente dentro de si.

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Manga: segue a mesma lógica. A semente está dentro do caroço felpudo. Ele pode ser plantado diretamente no solo, mas abri-lo agiliza a germinação.

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Azeitona: é uma drupa pequena. A parte carnosa é o mesocarpo. A única diferença entre a verde e a preta é o tempo de maturação.

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Pergunta de David Lima, Rio de Janeiro (RJ).

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Fonte: Viviane Talamini, engenheira agrônoma da Embrapa.