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Ciência

Como os astrônomos medem as distâncias da Terra para outros planetas?

Um método comum envolve as fórmulas matemáticas que você aprendeu na escola.

Por Bruno Carbinatto 27 ago 2026, 14h00
Mão segurando uma trena amarela que mede a distância entre a Terra e um planeta vermelho, em um espaço sideral azul escuro com estrelas brancas.
 (Camila Abdanur/Superinteressante)
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Existem vários métodos. Para vizinhos próximos como Mercúrio e Marte, dá para enviar um sinal de rádio em direção aos planetas e contar quanto tempo ele demora para voltar após ser refletido pela superfície. 

Como as ondas viajam na velocidade da luz, que é constante (aproximadamente 300.000 km/s), basta calcular a distância a partir deste tempo. (Na prática, é um pouquinho mais complicado, já que a Terra e o planeta em questão estão se movendo no espaço, mas os astrônomos levam isso em consideração na hora dos cálculos.) Esse é o método de radar. 

Também dá para fazer algo parecido com planetas visitados por sondas e naves espaciais; nesse caso, são os aparelhos que enviam os sinais para nós.

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Para corpos mais longínquos, como estrelas, utiliza-se a chamada paralaxe trigonométrica. O nome é difícil, mas a geometria por trás é relativamente simples.
Dois observadores se posicionam em lugares diferentes da Terra e olham para a mesma estrela no céu. As duas pessoas e a estrela são vértices de um triângulo do qual sabemos duas medidas: um dos lados (a distância entre os observadores) e um dos ângulos (a diferença da direção da estrela vista de cada local). Usando regras da trigonometria, calcula-se a distância entre a Terra e o objeto.

O astrônomo grego Hiparco fez as primeiras medições astronômicas a partir do método da paralaxe, ainda no século 2 a.C. Ele é considerado o pai da trigonometria.

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