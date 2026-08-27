Como os astrônomos medem as distâncias da Terra para outros planetas?

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Introdução Descubra como cientistas medem as vastas distâncias no universo. Para planetas próximos como Mercúrio, usam o método de radar, enviando sinais e calculando o tempo de retorno. Para estrelas distantes, a técnica é a paralaxe trigonométrica, que se baseia em princípios geométricos para desvendar o quão longe estão esses corpos celestes.

Principais Tópicos





Método de radar para medir distâncias de planetas próximos. Cálculo de distância baseado na velocidade da luz. Uso de sinais de sondas espaciais para medição. Paralaxe trigonométrica para estrelas mais longínquas. Hiparco e o início das medições astronômicas com paralaxe.

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Existem vários métodos. Para vizinhos próximos como Mercúrio e Marte, dá para enviar um sinal de rádio em direção aos planetas e contar quanto tempo ele demora para voltar após ser refletido pela superfície.

Como as ondas viajam na velocidade da luz, que é constante (aproximadamente 300.000 km/s), basta calcular a distância a partir deste tempo. (Na prática, é um pouquinho mais complicado, já que a Terra e o planeta em questão estão se movendo no espaço, mas os astrônomos levam isso em consideração na hora dos cálculos.) Esse é o método de radar.

Também dá para fazer algo parecido com planetas visitados por sondas e naves espaciais; nesse caso, são os aparelhos que enviam os sinais para nós.

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Para corpos mais longínquos, como estrelas, utiliza-se a chamada paralaxe trigonométrica. O nome é difícil, mas a geometria por trás é relativamente simples.

Dois observadores se posicionam em lugares diferentes da Terra e olham para a mesma estrela no céu. As duas pessoas e a estrela são vértices de um triângulo do qual sabemos duas medidas: um dos lados (a distância entre os observadores) e um dos ângulos (a diferença da direção da estrela vista de cada local). Usando regras da trigonometria, calcula-se a distância entre a Terra e o objeto.

O astrônomo grego Hiparco fez as primeiras medições astronômicas a partir do método da paralaxe, ainda no século 2 a.C. Ele é considerado o pai da trigonometria.

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