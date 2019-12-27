Como os insetos ficam de ponta-cabeça no teto sem cair?
Não: não são ventosas.
O segredo são pelinhos. Milhares de pelinhos microscópicos – chamados pelos biólogos de cerdas – na “sola do pé” desses animais. Superfícies que parecem lisas na escala humana, como as paredes da sua casa, na verdade são bastante rugosas se você der um zoom: possuem reentrâncias em que as cerdas podem se encaixar como nossas mãos nas pedras de uma parede de escalada.
Outra opção é ter patinhas lisas, mas que liberam óleos e açúcares com função adesiva para colar de leve no teto. Por fim, alguns insetos misturam as táticas: usam tanto cerdas quanto secreção.
Pergunta de Marcelo Abreu, São Paulo, SP