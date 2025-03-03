Conexões: de Alexander Hamilton a Lewis Hamilton

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Alexander Hamilton

O rosto que estampa a nota de US$ 10 é um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Alexander Hamilton foi o primeiro Secretário do Tesouro do país, durante o governo de George Washington. Sua vida épica – que terminou em um duelo de pistolas contra outro político – se popularizou graças ao musical da Broadway “Hamilton”, escrito e estrelado por…

Lin-Manuel Miranda

O ator, dramaturgo e compositor americano foi responsável pela trilha sonora de filmes como Moana e Encanto, da Disney. Seu primeiro grande papel após Hamilton foi o personagem Jack no filme O retorno de Mary Poppins, em que ele contracenou com…

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Emily Mortimer

A britânica interpreta a versão adulta de Jane Banks, a criança que recebe Mary Poppins como babá no filme de 1964. Outros papéis famosos foram na

série The Newsroom, da HBO, e sua dublagem da personagem Holley Shiftwell, uma agente secreta no filme…

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Carros 2

Na sequência da animação “Carros”, da Pixar, Holley é um carro roxo que se torna par romântico do velho guincho Mate. Ao longo do filme, Relâmpago McQueen disputa corridas com uma versão carro de um piloto de F1 da vida real, o brasileiro adotivo…

Lewis Hamilton

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O piloto de F1 se descreve como biracial: seu pai tem ascendência afro-caribenha, enquanto a mãe tem raízes na Inglaterra. Em uma entrevista concedida em 2022, Lewis diz que seu sobrenome vem da família escocesa de Robert Hamilton, um aristocrata que mantinha mais de 150 escravizados em uma plantação em Granada – ilha em que os avós do piloto cresceram. Naquela época, era comum que os escravizados adotassem o sobrenome de seus senhores.

Robert Hamilton, para quem os antepassados de Lewis Hamilton trabalharam forçadamente, é da mesma família escocesa

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do pai fundador Alexander Hamilton.