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Sociedade

Conexões: de Alexander Hamilton a Lewis Hamilton

O pai fundador dos Estados Unidos e o piloto de F1 têm mais em comum do que você imagina.

Por Maria Clara Rossini 3 mar 2025, 19h00
Imagem de Alexander Hamilton e Lewis Hamilton.
 (Wikimidia/Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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Conexões: de Alexander Hamilton a Lewis Hamilton Priorizar nos meus resultados Google

Alexander Hamilton

Imagem de Alexander Hamilton.
(Reprodução/Wikimedia Commons)

O rosto que estampa a nota de US$ 10 é um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Alexander Hamilton foi o primeiro Secretário do Tesouro do país, durante o governo de George Washington. Sua vida épica – que terminou em um duelo de pistolas contra outro político – se popularizou graças ao musical da Broadway “Hamilton”, escrito e estrelado por…

Lin-Manuel Miranda

Foto do artista Lin-Manuel Miranda.
(Matt Winkelmeyer/GA/Getty Images)

O ator, dramaturgo e compositor americano foi responsável pela trilha sonora de filmes como Moana e Encanto, da Disney. Seu primeiro grande papel após Hamilton foi o personagem Jack no filme O retorno de Mary Poppins, em que ele contracenou com…

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Emily Mortimer

Foto da artista Emily Mortimer.
(Karwai Tang/Getty Images)

A britânica interpreta a versão adulta de Jane Banks, a criança que recebe Mary Poppins como babá no filme de 1964. Outros papéis famosos foram na
série The Newsroom, da HBO, e sua dublagem da personagem Holley Shiftwell, uma agente secreta no filme…

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Carros 2

Imagem com personagens Holley e Mate da animação Carros 2.
(Disney/Pixar/Reprodução)

Na sequência da animação “Carros”, da Pixar, Holley é um carro roxo que se torna par romântico do velho guincho Mate. Ao longo do filme, Relâmpago McQueen disputa corridas com uma versão carro de um piloto de F1 da vida real, o brasileiro adotivo…

Siga

Lewis Hamilton

Foto do piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton.
(Karwai Tang/Getty Images)
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O piloto de F1 se descreve como biracial: seu pai tem ascendência afro-caribenha, enquanto a mãe tem raízes na Inglaterra. Em uma entrevista concedida em 2022, Lewis diz que seu sobrenome vem da família escocesa de Robert Hamilton, um aristocrata que mantinha mais de 150 escravizados em uma plantação em Granada – ilha em que os avós do piloto cresceram. Naquela época, era comum que os escravizados adotassem o sobrenome de seus senhores.

Robert Hamilton, para quem os antepassados de Lewis Hamilton trabalharam forçadamente, é da mesma família escocesa

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do pai fundador Alexander Hamilton.

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