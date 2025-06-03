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Cultura

Conexões: De Bad Bunny a Lola Bunny

Saiba o que liga o autor do álbum mais escutado do mundo à queridinha dos Looney Tunes.

Por Maria Clara Rossini 3 jun 2025, 12h06
Imagem com fotomontagem do cantor Bad Bunny, sorrindo, usando óculos escuros e vestindo terno preto. Do lado direito, vê-se, a personagem de desenho animado Lola Bunny.
 (Divulgação/Warner Bros./Montagem sobre reprodução)
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Bad Bunny

Imagem do cantor Bad Bunny, sorrindo, usando óculos escuros e vestindo terno preto.
(Divulgação/Reprodução)

O cantor porto-riquenho é autor do álbum mais escutado da história do Spotify. Seu interesse pela música começou na infância, ouvindo reggaeton e salsa no rádio. Também foi nessa época que ele virou fã de programas de luta livre. Mais velho, Bad Bunny uniu as duas paixões, e escreveu uma uma música intitulada…

Booker T

Imagem do lutador profissional Brooker T.
(Divulgação/Reprodução)
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O lutador profissional americano foi seis vezes campeão mundial. Ele se destacou no ringue nas décadas de 1990 e 2000, e hoje atua como comentarista. Em 2021, ele esteve ao lado de Bad Bunny durante uma performance da música que leva seu nome, em um evento de luta livre da empresa…

WWE

Imagem, em fundo preto, do logotipo WWE – Companhia de Luta Livre.
(WWE/Reprodução)
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A World Wrestling Entertainment é a maior companhia de luta livre do mundo. Diferente de eventos esportivos competitivos, a WWE promove pancadarias coreografadas – com roteiro e atuação por parte dos lutadores. A empresa já produziu filmes, videogames e até desenhos animados, em parceria com o estúdio…

Warner Bros.

Imagem, em fundo branco, do logotipo da Warner Bros.
(Warner Bros./Reprodução)
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Nos desenhos da WWE, lutadores como John Cena e Big Show aparecem ao lado dos Flintstones, Jetsons e Scooby-Doo. Não foi a primeira vez que a Warner colocou esportistas famosos em suas produções. O caso mais célebre dessa união é o filme Space Jam, que uniu atletas da NBA com os Looney Tunes, e introduziu a personagem…

Siga

Lola Bunny

Ilustração, em fundo branco, da personagem Lola Bunny.
(Warner Bros./Reprodução)
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A coelha foi criada para ser o interesse romântico de Pernalonga em Space Jam. Ela logo se popularizou entre os fãs e continuou a aparecer em outras produções dos Looney Tunes. Seu filme mais recente foi Space Jam: Um Novo Legado, em que é dublada pela Zendaya. A atriz foi co-apresentadora do Met Gala 2024, junto de ninguém menos que Bad Bunny.

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