Conexões: De Bad Bunny a Lola Bunny

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Bad Bunny

O cantor porto-riquenho é autor do álbum mais escutado da história do Spotify. Seu interesse pela música começou na infância, ouvindo reggaeton e salsa no rádio. Também foi nessa época que ele virou fã de programas de luta livre. Mais velho, Bad Bunny uniu as duas paixões, e escreveu uma uma música intitulada…

Booker T

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O lutador profissional americano foi seis vezes campeão mundial. Ele se destacou no ringue nas décadas de 1990 e 2000, e hoje atua como comentarista. Em 2021, ele esteve ao lado de Bad Bunny durante uma performance da música que leva seu nome, em um evento de luta livre da empresa…

WWE

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A World Wrestling Entertainment é a maior companhia de luta livre do mundo. Diferente de eventos esportivos competitivos, a WWE promove pancadarias coreografadas – com roteiro e atuação por parte dos lutadores. A empresa já produziu filmes, videogames e até desenhos animados, em parceria com o estúdio…

Warner Bros.

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Nos desenhos da WWE, lutadores como John Cena e Big Show aparecem ao lado dos Flintstones, Jetsons e Scooby-Doo. Não foi a primeira vez que a Warner colocou esportistas famosos em suas produções. O caso mais célebre dessa união é o filme Space Jam, que uniu atletas da NBA com os Looney Tunes, e introduziu a personagem…

Lola Bunny

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A coelha foi criada para ser o interesse romântico de Pernalonga em Space Jam. Ela logo se popularizou entre os fãs e continuou a aparecer em outras produções dos Looney Tunes. Seu filme mais recente foi Space Jam: Um Novo Legado, em que é dublada pela Zendaya. A atriz foi co-apresentadora do Met Gala 2024, junto de ninguém menos que Bad Bunny.

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